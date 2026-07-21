La BaFin clôt son audit sur Zalando, qui réagit peu en Bourse

L'action Zalando s'inscrivait en baisse mardi à la Bourse de Francfort en dépit de l'annonce par le géant de la mode en ligne que l'autorité allemande de régulation financière ne prendrait aucune mesure supplémentaire à son encontre suite à son enquête concernant les erreurs comptables ayant trait au rachat de son rival About You.

Dans un communiqué, le groupe berlinois indique que la BaFin a effectivement constaté l'omission de certaines informations relatives à une transaction entre parties liées dans les documents annexes de ses états financiers consolidés pour l'exercice 2025.

"Nous reconnaissons cette omission", déclare Zalando. "Mais comme indiqué au début de l'examen, il s'agit d'un élément purement formel et matériellement insignifiant", souligne-t-il.

L'entreprise assure que toutes les informations pertinentes concernant l'acquisition des actions d'About You, qu'il s'agisse des filiales concernées, de la structure de la transaction ou du prix d'achat, étaient entièrement accessibles au public dans le cadre du dépôt de son offre publique d'achat.

Le scénario du pire n'était pas envisagé

Zalando ajoute que l'audit de la BaFin n'a aucun impact sur ses indicateurs financiers clés ou ses performances opérationnelles.

Le groupe, qui dit avoir étroitement coopéré avec l'autorité de surveillance, se félicite du fait que l'examen se soit conclu rapidement. Il devra prendre en charge les frais de procédure qui en découleront, tout en précisant qu'ils devraient s'avérer insignifiants.

Par ailleurs, aucune amende ne lui a été infligée.

Vers 10h00, l'action Zalando cédait 1,5% à 27,9 EUR à la Bourse de Francfort dont l'indice de référence DAX grignotait 0,1%.

Depuis l'officialisation de l'audit de la BaFin, à la fin du mois de juin, le titre avait repris près de 5%, bon nombre d'analystes s'étant montrés rassurants sur la portée du dossier.