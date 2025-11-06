La BaFin allemande impose une amende de 45 millions d'euros à J.P. Morgan

L'organisme allemand de surveillance financière BaFin a déclaré jeudi qu'il avait imposé une amende de 45 millions d'euros (52,5 millions de dollars) à la société J.P. Morgan SE JPM.N , basée à Francfort, pour des manquements dans la prévention du blanchiment d'argent.

La société a violé son devoir de surveillance dans les processus internes de soumission de rapports sur les soupçons de blanchiment d'argent, a ajouté la BaFin.

"En raison de ces faiblesses, J.P. Morgan SE a systématiquement omis de soumettre des déclarations de soupçon de blanchiment d'argent en temps voulu entre le 4 octobre 2021 et le 30 septembre 2022", a déclaré la BaFin.

(1 dollar = 0,8575 euro)