La BaFin allemande impose une amende de 45 millions d'euros à J.P. Morgan
information fournie par Reuters 06/11/2025 à 10:09

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'organisme allemand de surveillance financière BaFin a déclaré jeudi qu'il avait imposé une amende de 45 millions d'euros (52,5 millions de dollars) à la société J.P. Morgan SE JPM.N , basée à Francfort, pour des manquements dans la prévention du blanchiment d'argent.

La société a violé son devoir de surveillance dans les processus internes de soumission de rapports sur les soupçons de blanchiment d'argent, a ajouté la BaFin.

"En raison de ces faiblesses, J.P. Morgan SE a systématiquement omis de soumettre des déclarations de soupçon de blanchiment d'argent en temps voulu entre le 4 octobre 2021 et le 30 septembre 2022", a déclaré la BaFin.

(1 dollar = 0,8575 euro)

