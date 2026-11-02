L3Harris signe deux contrats à plusieurs millions de dollars avec TKMS

Le spécialiste des technologies de défense fournira des équipements de levage de mât destinés à des sous-marins allemands et norvégiens.

L3Harris a remporté deux contrats de plusieurs millions de dollars auprès de TKMS, grand constructeur naval allemand. Le groupe de défense américain lui fournira des équipements de levage de mât et d'unités de commande électroniques destinés à des sous-marins allemands et norvégiens. La technologie de L3Harris permet de déployer et de rétracter des charges utilisées pour les communications, la surveillance et la navigation.

Sur les marchés, le partenariat annoncé ce lundi 2 novembre fait peu réagir. A 17h30, les titres de L3Harris et TKMS cèdent respectivement 0,2%, à 277 dollars, et 0,9%, à 88 euros.