L3Harris limoge son directeur général Kubasik pour manquement au code de conduite et nomme Mehta, un cadre de l'entreprise, pour le remplacer

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* L'entreprise affirme que ce départ n'est lié ni à la situation financière, ni aux contrôles, ni à la clientèle, ni aux activités

* M. Kubasik ne percevra ni indemnité de départ, ni avantages sociaux, ni attributions d’actions en vertu de l’accord de départ

* L3Harris nomme également Lewis Hay III au poste de président indépendant du conseil d'administration

(Ajout d'un commentaire d'analyste au paragraphe 12, mise à jour de l'évolution du cours de l'action au paragraphe 1) par Shivansh Tiwary et Aatreyee Dasgupta

L3Harris Technologies LHX.N a annoncé lundi que son président-directeur général, Christopher Kubasik, avait quitté l'entreprise après qu'une enquête du conseil d'administration a révélé qu'il s'était livré à des agissements contraires au code de conduite de ce sous-traitant du secteur de la défense, ce qui a entraîné une baisse de 3,3% de son cours de l'action dans l'après-midi.

Le sous-traitant de défense basé à Melbourne, en Floride, a nommé Sam Mehta au poste de directeur général, avec effet immédiat.

L3Harris a précisé que le départ de M. Kubasik n’était pas lié à ses rapports financiers, à ses contrôles internes, à ses relations avec la clientèle ni à ses performances opérationnelles, mais résultait d’un comportement contraire aux valeurs de l’entreprise, telles que définies dans son code de conduite.

La société n’a pas divulgué davantage de détails concernant l’enquête, tandis que M. Kubasik n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters.

En vertu d’un accord de départ conclu d’un commun accord avec la société, M. Kubasik ne percevra ni indemnité de départ, ni avantages sociaux, ni primes en actions. Il sera toutefois autorisé à conserver et à exercer certaines options sur actions déjà acquises, attribuées dans le cadre des plans d’incitation en actions de L3Harris.

M. Kubasik a contribué à mener à bien la fusion de L3 et Harris Corp en 2019, occupant les fonctions de président et de directeur des opérations avant de devenir directeur général en 2021, puis président du conseil d’administration un an plus tard.

Au cours de son mandat, la société a racheté Aerojet Rocketdyne pour 4,7 milliards de dollars en 2023 et a procédé à d’autres réorganisations de son portefeuille afin de renforcer sa présence dans le secteur de la défense.

L3Harris a annoncé en janvier la scission de sa division dédiée aux solutions de missiles, le Pentagone ayant déclaré qu’il prendrait une participation d’un milliard de dollars dans la nouvelle société. Le mois dernier, cette scission a été reportée au moins jusqu’à la mi-2027.

Il y a plus de dix ans, M. Kubasik avait été licencié de son poste de directeur des opérations de Lockheed Martin

LMT.N , après avoir reconnu avoir entretenu une relation inappropriée avec une subordonnée, quelques mois avant de prendre ses fonctions de directeur général.

Le futur directeur général, M. Mehta, avait dirigé les divisions « Space & Mission Systems » et « Communications & Spectrum Dominance » de L3Harris, qui représentent ensemble environ 80% du chiffre d’affaires total.

Il a rejoint L3Harris en 2023. Auparavant, il a occupé pendant quatre ans le poste de président de la division « Advanced Structures » chez Collins Aerospace, une filiale de RTX

RTX.N .

“Nous ne pensons pas que cette série de changements à la tête de l’entreprise modifie sa stratégie ou ses perspectives, et nous considérons que la nouvelle équipe de direction est expérimentée et bien placée pour mener l’entreprise vers l’avenir ”, a déclaré Nicolas Owens, analyste chez Morningstar.

L3Harris a également nommé Lewis Hay III au poste de président indépendant de son conseil d’administration.

La société a par ailleurs réaffirmé ses prévisions financières pour 2026.