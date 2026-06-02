L3Harris investit 25 MUSD pour accroître ses capacités de production à Huntsville

Le groupe de défense renforce son dispositif industriel en Alabama afin de répondre à la demande croissante en munitions et moteurs-fusées.

L3Harris annonce l'extension de son site Advanced Manufacturing Facility-South (AMF-South) à Huntsville grâce à un investissement de 25 millions de dollars (MUSD), ajoutant 130 000 pieds carrés (environ 12 000 m2) d'espace de production.

Cette expansion porte l'empreinte industrielle du groupe à environ 670 000 pieds carrés (env. 62 000 m2) répartis sur trois sites locaux. Le site AMF-South peut augmenter rapidement ses capacités grâce à des infrastructures déjà en place.

Ken Bedingfield, président de Missile Solutions chez L3Harris, souligne que cette capacité supplémentaire permettra d'accélérer la production de munitions critiques en ligne avec les besoins du Département de la Guerre américain.

Cette opération s'inscrit dans la continuité des investissements du groupe à Huntsville, où les dépenses d'investissement ont triplé entre 2024 et 2025.