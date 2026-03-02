L3Harris grimpe à Wall Street, la division MSL prochainement cotée
information fournie par Zonebourse 02/03/2026 à 16:14
L3Harris Technologies annonce la nomination de Kenneth Sharp au poste de vice-président senior et directeur financier à compter du 16 mars. Il succédera ainsi à Kenneth Bedingfield, qui se consacrera alors exclusivement à la direction de la division "Missile Solutions" et à l'augmentation rapide des capacités de production de moteurs de missiles à carburant solide afin de répondre à la demande américaine.
Âgé de 55 ans, Ken Sharp dispose de plus de 30 ans d'expérience financière dans la défense et les technologies. Il rejoint le groupe depuis Peraton, où il occupait les fonctions de directeur financier, après avoir notamment été CFO de DXC Technology et de la division Defense Systems de Northrop Grumman.
Le président-directeur général Christopher Kubasik souligne que le dirigeant apporte "une expertise pertinente et une rigueur opérationnelle" pour accompagner la croissance du groupe. De son côté, Ken Sharp se dit "honoré" de rejoindre L3Harris à un moment clé pour l'entreprise et le secteur.
Parallèlement, Ken Bedingfield pilotera la préparation de l'introduction en Bourse de Missile Solutions (dit pôle "MSL") prévue plus tard cette année.
Chez Jefferies, on rappelait la semaine dernière que pour soutenir la croissance à deux chiffres de son pôle MSL, le groupe L3Harris a annoncé la mise en place d'un véhicule de financement innovant, s'apparentant à une scission partielle.
Cette opération repose sur un investissement du gouvernement de 1 milliard de dollars, permettant au groupe de conserver plus de 80% du capital tout en accédant aux marchés financiers pour accélérer ses capacités industrielles. L'enjeu critique est de multiplier par trois ou quatre les volumes de production de programmes majeurs tels que les missiles Standard ou Tomahawk, grâce à l'ajout de 1 million de pieds carrés (environ 93 000 m2) de surface d'usine.
En positionnant la "capacité comme la nouvelle aptitude", la direction entend sécuriser son carnet de commandes sur des contrats à long terme, visant une marge opérationnelle de segment dans la "zone des 15%" d'ici 2028.
De son côté, JP Morgan maintient une opinion positive sur le titre, estimant que "le segment Missile Solutions pourrait voir ses ventes doubler d'ici 2030".
Le titre L3Harris gagne près de 4% à Wall Street vers 16h (heure de Paris) dans un contexte de tensions maximales avec l'Iran, poursuivant sa trajectoire haussière avec un gain de l'ordre de 26% depuis le début de l'année.
