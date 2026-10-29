L3Harris en hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfices annuels

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29 octobre - ** L'action du sous-traitant de défense L3Harris Technologies LHX.N progresse d'environ 4% à 270,7 dollars en pré-ouverture

** La société relève la fourchette basse de ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'exercice fiscal, la portant à 23,5 milliards - 23,7 milliards de dollars, contre 23,2 milliards - 23,7 milliards de dollars précédemment

** La société relève ses prévisions de bénéfice annuel à 12,25 $ - 12,35 $ par action, contre 11,80 $ - 12,00 $ par action auparavant

** Le directeur général Sam Mehta déclare que LHX continuera d’investir dans les systèmes de missiles, l’espace, les communications et les capacités de détection afin de soutenir ses clients, les forces armées et ses actionnaires

** Le bénéfice par action (BPA) du troisième trimestre, à 3,28 dollars, dépasse les prévisions moyennes des analystes, qui s’établissaient à 2,94 dollars, selon les données compilées par LSEG

** La société annonce un chiffre d'affaires de 6,06 milliards de dollars au troisième trimestre, supérieur aux estimations des analystes qui s'élevaient à 5,91 milliards de dollars

** À la clôture d'hier, l'action affichait une baisse d'environ 11,3% depuis le début de l'année