L3Harris en hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 octobre - ** Les actions du fournisseur de défense L3Harris Technologies LHX.N augmentent de près de 3 % à environ 294 $ dans les échanges matinaux

** La société relève ses prévisions de revenus et de bénéfices annuels après avoir dépassé les estimations de Wall Street pour les bénéfices du troisième trimestre, grâce à la résistance de la demande alimentée par l'escalade des tensions géopolitiques

** LHX prévoit un chiffre d'affaires annuel de 22 milliards de dollars, en hausse par rapport à la prévision précédente de 21,75 milliards de dollars

** LHX a également relevé sa prévision de bénéfice annuel de 10,50 à 10,70 dollars par action, par rapport à la prévision précédente de 10,40 à 10,60 dollars par action

** La société affiche un bénéfice ajusté de 2,70 $/action au troisième trimestre, supérieur aux attentes moyennes des analystes (2,58 $/action), selon les données compilées par LSEG

** Les revenus trimestriels s'élèvent à 5,66 milliards de dollars, dépassant les estimations de 5,52 milliards de dollars

** En tenant compte des mouvements de la séance, les actions ont augmenté de 39,7 % depuis le début de l'année