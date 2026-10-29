L3Harris dépasse les attentes et relève ses objectifs

Le groupe de défense états-unien a publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes, portés par la croissance de ses activités spatiales et militaires et une forte génération de trésorerie. Si les objectifs pour 2026 ont été relevés, Jefferies s'inquiète d'une potentielle baisse des perspectives de rentabilité et de cash-flow à horizon 2028. De quoi tempérer le bilan.

L3Harris a dévoilé un bénéfice net publié de 632 MUSD au titre du 3e trimestre, en hausse de 36,8% sur un an et largement supérieur aux attentes du marché qui visait plus modestement 554 MUSD.

Le bénéfice par action (BPA) dilué publié a atteint 3,28 USD ( 33%) et dépasse nettement le consensus S&P (2,95 USD).

De son côté, le chiffre d'affaires s'est établi à 6,06 MdsUSD, en hausse de 7% en données publiées et de 9% en organique, tandis que le consensus visait 5,93 MdsUSD.

Dans le détail, l'activité est tirée par la division Space & Mission Systems ( 10,3%, à 3,09 MdsUSD), par les activités Communications & Spectrum Dominance ( 3,1%, à près de 2 MdsUSD), tandis que le pôle Missile Solutions a affiché une progression de 4,9%, à 1,06 MdUSD.

Le résultat opérationnel publié a augmenté de 26,6%, à 786 MUSD, portant la marge opérationnelle à 13%, contre 11% un an plus tôt. La génération de trésorerie s'est également nettement améliorée avec un FCF ajusté de 1,26 MdUSD, en hausse de 195% sur un an.

Carnet de commandes record, prévisions relevées

Sur le plan commercial, L3Harris rapporte 19,3 MdsUSD de nouvelles commandes au cours du trimestre, portant son carnet de commandes à un niveau record de 53,2 MdsUSD. Le ratio commandes sur chiffre d'affaires ressort à 3,2 fois, illustrant notamment la vigueur de la demande dans les systèmes de missiles.

"Notre exécution exceptionnelle a permis de réaliser une solide performance financière au troisième trimestre. Nous avons porté notre carnet de commandes à des niveaux records, ce qui souligne la demande constamment élevée pour nos capacités essentielles aux missions", a déclaré Sam Mehta, directeur général de L3Harris.

A la suite de ces performances, le groupe a relevé ses prévisions pour l'exercice 2026. Il vise désormais un chiffre d'affaires compris entre 23,5 et 23,7 MdsUSD (vs 23,2 à 23,7 MdsUSD précédemment). L'objectif de BPA dilué publié est également rehaussé, à 12,25-12,35 USD, contre 11,80-12 USD auparavant. La prévision de free cash flow reste inchangée à 3 MdsUSD.

Jefferies salue les résultats mais s'interroge sur 2028

Chez Jefferies, Sheila Kahyaoglu, l'analyste en charge du dossier, maintient sa recommandation "conserver" sur le titre, assortie d'un objectif de cours de 280 USD.

La spécialiste évoque la qualité des résultats trimestriels, avec un BPA supérieur de 0,35 USD au consensus et un chiffre d'affaires dépassant de 2,3% les attentes du marché. Les performances opérationnelles ont notamment bénéficié de résultats meilleurs que prévu dans les activités spatiales et de communications, ainsi que de charges d'intérêts inférieures aux estimations.

Jefferies attire toutefois l'attention sur la révision à la baisse du cadre financier pour 2028. Selon l'analyste, L3Harris vise désormais une marge opérationnelle des segments d'environ 16%, contre 16,3% précédemment. Selon les calculs de la banque, cette réduction représenterait un impact d'environ 0,35 USD sur le BPA attendu.

Plus significativement, l'objectif de free cash flow pour 2028 a été ramené à plus de 3 MdsUSD, contre environ 3,5 MdsUSD auparavant. En revanche, le groupe maintient son ambition de croissance organique annuelle moyenne de 8% sur la période.

Cette révision intervient alors que L3Harris poursuit ses investissements dans ses capacités industrielles, notamment pour répondre à la forte demande en systèmes de propulsion et en missiles. Jefferies identifie parmi les principaux risques les besoins de financement de ces extensions de capacités, les éventuels retards de dépenses militaires et les difficultés potentielles d'exécution des programmes.

Malgré les solides résultats trimestriels et le relèvement des prévisions 2026, Jefferies maintient sa recommandation "conserver" et son objectif de cours de 280 USD, tout en soulignant l'abaissement des perspectives de rentabilité et de génération de trésorerie pour 2028