L3Harris attendu en baisse malgré des résultats solides

(Zonebourse.com) - Porté par la croissance de l'ensemble de ses activités, le groupe de défense a publié des résultats en hausse et a relevé ses objectifs. Néanmoins, certains intervenants pourraient s'inquiéter du report de l'introduction en Bourse partielle de la division Missile Solutions, ou encore de la contraction de la marge opérationnelle de la division Space & Mission Systems, celle-ci étant passée de 10,4% à 9,8% en l'espace d'un an. Le marché semble d'ailleurs échaudé : le titre recule de plus de 4% en pré-ouverture à New York.

L3Harris Technologies a dégagé un résultat net publié de 600 MUSD au titre du 2e trimestre de son exercice, un chiffre en hausse de 31% par rapport à la même période un an plus tôt et surpassant le consensus S&P qui visait plus modestement 559 MUSD. Le bénéfice par action (BPA) s'établit ainsi à 3,13 USD, en hausse de 28% sur un an. Là encore, le consensus était plus conservateur et ciblait 2,99 USD.

De son côté, le chiffre d'affaires atteint 5,88 MdsUSD ( 8%), soutenu par la croissance des trois divisions du groupe avec 7% pour Space & Mission Systems, 4% pour Communication & Spectrum Dominance et 14% pour Missile Solutions. Et cette fois, le consensus (6 MdsUSD) n'est pas battu.

L'EBIT (résultat opérationnel publié) ressort à 654 MUSD ( 15%) tandis que le free cash flow (non-GAAP) s'établit à 771 MUSD ( 37%).

Par ailleurs, si la marge opérationnelle du pôle Space & Mission Systems affiche une contraction de 60 pb, L3Harris se veut rassurant : cette contraction ne témoignerait pas d'une dégradation de l'activité opérationnelle mais plutôt de l'absence d'une plus-value de 75 MUSD enregistrée au deuxième trimestre 2025 lors de la cession d'actifs d'une ligne de produits.

Enfin, la firme met en avant des prises de commandes de 7,3 MdsUSD au cours du trimestre, correspondant à un ratio commandes sur facturations de 1,2x et portant le carnet de commandes à un niveau record de 42 MdsUSD.

"Notre portefeuille et notre discipline d'exécution ont permis de réaliser un excellent deuxième trimestre. La vigueur des commandes, le niveau record du carnet de commandes et la croissance à deux chiffres du premier semestre confirment notre capacité à tenir nos engagements financiers", a mis en avant le président-directeur général Christopher Kubasik.

Dans ces conditions, L3Harris relève sa guidance annuelle, visant désormais un chiffre d'affaires compris entre 23,2 et 23,7 MdsUSD (vs entre 23 et 23,5 MdsUSD précédemment), et un BPA dilué publié de 11,8 à 12 USD (vs entre 11,4 et 11,6 USD auparavant). De son côté, l'objectif de free cash flow est confirmé à 3 MdsUSD.

Jefferies et Bernstein réagissent favorablement

Bernstein réitère sa recommandation "surperformance" sur le titre avec un objectif de cours de 405 USD, tandis que Jefferies reste "Restricted", c'est-à-dire sans recommandation ni objectif de cours en raison de son rôle de conseil financier auprès du groupe.

Ce dernier point n'empêche pas l'analyste de saluer les récents accords-cadres de sept ans sur les programmes THAAD et PAC-3, susceptibles de générer environ 12 MdsUSD de revenus futurs avec des marges de 15 à 18%, ainsi que la vigueur persistante de la demande internationale. Le courtier évoque également le carnet de commandes record de 42 MdsUSD, la montée en puissance de Missile Solutions et le relèvement des prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfice par action pour 2026.

De son côté, Bernstein adopte une lecture un peu plus nuancée. Si le bureau d'études estime que les revenus, le bénéfice par action et le carnet de commandes dépassent en effet les attentes, il considère comme "plus contrastée" la qualité opérationnelle, pointant des marges "décevantes" dans Space & Mission Systems, le report à 2027 de l'introduction en Bourse partielle de Missile Solutions ainsi que des interrogations quant au caractère récurrent de certains gains d'investissement ayant soutenu les marges de plusieurs divisions.

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