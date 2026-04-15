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L3Harris annonce un projet d'expansion de 1,27 milliard de dollars sur le site de Virginie
information fournie par Reuters 15/04/2026 à 18:37

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L3Harris Technologies LHX.N et le gouverneur de Virginie Abigail Spanberger ont annoncé mercredi que le fournisseur de matériel de défense investira 1,27 milliard de dollars pour accroître la capacité de production de moteurs-fusées à propergol solide sur son site d'Orange County.

Cette annonce intervient quelques mois après l'engagement du gouvernement américain d'investir 1 milliard de dollars dans l'activité moteurs-fusées de L3Harris afin d'assurer un approvisionnement régulier en moteurs indispensables pour une large gamme de missiles tels que les Tomahawks et les intercepteurs Patriot.

L'investissement sera réalisé par le biais d'une participation privilégiée convertible d'un milliard de dollars dans l'unité Missile Solutions de L3Harris, qui devrait être cotée en bourse au cours du second semestre 2026 et devenir une société autonome de propulsion de missiles.

Mercredi, L3Harris a déclaré qu'elle prévoyait de construire de nouvelles installations sur le site d'Orange County pour soutenir les opérations de production de moteurs de fusée à propergol solide couvrant plusieurs programmes du ministère de la Défense.

Trump a ordonné au ministère de se rebaptiser "ministère de la guerre", un changement qui nécessitera l'intervention du Congrès.

L'investissement intervient dans un contexte de demande croissante d'armes et d'équipements militaires en raison des conflits mondiaux en cours, les armées du monde entier cherchant à reconstituer leurs stocks, ce qui profite aux entreprises du secteur de la défense.

L3Harris exploite également des installations de production de moteurs à propergol solide à Camden (Arkansas) et à Huntsville (Alabama).

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L3HARRIS TECH
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