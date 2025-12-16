L'USTR menace de prendre des contre-mesures après l'amende infligée par l'UE au X de Musk

L'administration Trump a menacé mardi d'un large éventail de mesures de rétorsion possibles après que les régulateurs technologiques de l'Union européenne ont imposé une amende à X d'Elon Musk, affirmant qu'elle pourrait imposer des frais ou des restrictions sur les services étrangers.

Le Bureau du représentant américain au commerce, dans un post sur X, a déclaré qu'il "utiliserait tous les outils à sa disposition" et a cité un certain nombre d'entreprises, dont Accenture, DHL, Siemens et Spotify, entre autres.

"Si des mesures de riposte s'avèrent nécessaires, la loi américaine autorise l'imposition de frais ou de restrictions sur les services étrangers, entre autres actions", a déclaré le bureau de l'USTR dans le billet.