L'USTR menace de prendre des contre-mesures après l'amende infligée par l'UE au X de Musk
information fournie par Reuters 16/12/2025 à 19:19

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'administration Trump a menacé mardi d'un large éventail de mesures de rétorsion possibles après que les régulateurs technologiques de l'Union européenne ont imposé une amende à X d'Elon Musk, affirmant qu'elle pourrait imposer des frais ou des restrictions sur les services étrangers.

Le Bureau du représentant américain au commerce, dans un post sur X, a déclaré qu'il "utiliserait tous les outils à sa disposition" et a cité un certain nombre d'entreprises, dont Accenture, DHL, Siemens et Spotify, entre autres.

"Si des mesures de riposte s'avèrent nécessaires, la loi américaine autorise l'imposition de frais ou de restrictions sur les services étrangers, entre autres actions", a déclaré le bureau de l'USTR dans le billet.

Elon Musk

Valeurs associées

ACCENTURE-A
271,940 USD NYSE -1,03%
AMADEUS IT GRP BR-A
63,3200 EUR Sibe +0,41%
CAPGEMINI
147,7000 EUR Euronext Paris -0,67%
PUBLICIS GROUPE
88,5000 EUR Euronext Paris -1,05%
SIEMENS
237,5000 EUR XETRA -0,69%
SPOTIFY TECH
578,640 USD NYSE +0,32%
