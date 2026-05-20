L'usine Stellantis de Rennes va produire un véhicule du chinois Dongfeng

L'usine Stellantis STLAM.MI de Rennes (Ille-et-Vilaine) va prochainement produire un véhicule du constructeur chinois Dongfeng, avec qui le groupe automobile né de la fusion entre PSA et FCA va constituer une co-entreprise, a annoncé mercredi la CFDT dans un communiqué.

"L'usine Stellantis de Rennes-La Janais franchit une nouvelle étape", a dit le syndicat majoritaire sur le site.

"Cette annonce, officialisée ce matin lors d'une réunion extraordinaire du Comité Social et Économique (CSE), précède de peu la présentation du plan stratégique du groupe, prévue jeudi 21 mai", a ajouté la CFDT.

Reuters a rapporté mardi que le constructeur automobile franco-italo-américain était sur le point d'annoncer une co-entreprise avec Dongfeng et le projet d'assembler à Rennes au moins une voiture électrique de marque Voyah du constructeur automobile chinois. nL8N41W1VG

(Reportage Gilles Guillaume, édité par Benoit Van Overstraeten)