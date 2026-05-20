EXCLUSIF-Stellantis prévoit d'assembler à Rennes une voiture Voyah du chinois Dongfeng-sources

par Gilles Guillaume et Giulio Piovaccari

Stellantis STLAM.MI est sur le point d'annoncer une co-entreprise avec Dongfeng 600006.SS et le projet d'assembler au moins une voiture électrique de marque Voyah du constructeur automobile chinois dans son usine de Rennes (Ille-et-Vilaine), ont dit à Reuters deux sources au fait du dossier.

Selon la lettre d'intention signée par les deux partenaires, la co-enteprise européenne sera détenue à 51% par Stellantis, a dit une des sources. Selon les deux sources, le projet pourrait être annoncé dès mercredi matin.

Un tel accord prolongerait celui déjà annoncé la semaine dernière entre les deux groupes, qui prévoit que Dongfeng assemble en Chine des voitures de marques Peugeot et Jeep.

Il tomberait par ailleurs la veille de la très attendue journée investisseurs de Stellantis, jeudi 21 mai, où le directeur général Antonio Filosa va présenter son plan stratégique pour redresser le groupe né de la fusion entre PSA et FCA ET regagner des parts de marché en Amérique du Nord et en Europe.

Stellantis s'est refusé à tout commentaire.

Voyah est la marque de luxe de Dongfeng et une production en France lui permettrait d'échapper aux droits de douane européens sur les véhicules électriques "made in China". Dongfeng est plutôt un nouveau venu en Europe où il n'est présent que sur quelques marchés. En 2025, le groupe chinois n'a vendu que 3.210 véhicules sous sa marque éponyme ou sous la marque Voyah à travers le continent.

Les constructeurs chinois, comme Chery 9973.HK , recherchent activement aujourd'hui des capacités de production excédentaires auprès des constructeurs automobiles européens afin d'accélérer l'accès à un assemblage local. Xpeng 9868.HK et GAC 601238.SS produisent par exemple déjà des voitures dans une usine autrichienne de Magna MG.TO .

Stellantis a également déjà annoncé ce mois-ci un accord avec Leapmotor 9863.HK pour assembler des voitures pour son partenaire chinois dans des usines en Espagne.

Créée en 1960 à l'initiative du président de la République Charles de Gaulle pour aider à l'industrialisation de la région Bretagne, le site de Rennes produisait encore plus de 400.000 voitures par an sur trois lignes d'assemblage au début des années 2000.

Longtemps spécialisée dans le haut de gamme de Citroën - avec par exemple les XM et C6 - l'usine a été restructurée et compactée dans les années 2010 pour ne plus produire aujourd'hui qu'un seul modèle - le SUV Citroën C5 Aircross - sur une seule ligne.

(Reportage de Gilles Guillaume et Giulio Piovaccari à Milan, avec Nick Carey à Londres, édité par Zhifan Liu)