L'usine russe d'Orenbourg recommence à recevoir du gaz provenant d'un gisement du Kazakhstan

Karachaganak a augmenté sa production journalière de 8 %, selon une source

Shell, Eni et Chevron figurent parmi les parties prenantes de Karachaganak

L'Ukraine a attaqué l'usine de gaz russe avec des drones dimanche

Le gaz provenant du gisement du Kazakhstan est traité dans l'usine russe

L'usine de gaz russe d'Orenbourg, endommagée par une attaque de drones dimanche, a recommencé à recevoir du gaz naturel du gisement kazakh de Karachaganak, qui a ensuite augmenté sa production, a déclaré mercredi le ministre kazakh de l'énergie.

L'attaque contre l'usine de gaz d'Orenbourg, située à environ 1 700 km (1 056 miles) à l'est de l'Ukraine, a marqué la première perturbation connue des majors pétrolières occidentales opérant en Russie dans le cadre de la campagne de Kyiv contre l'infrastructure énergétique russe.

L'incident a souligné la vulnérabilité des actifs énergétiques transfrontaliers face à l'aggravation du conflit.

Il a entraîné une réduction de la production de pétrole et de condensats de gaz à Karachaganak, un important gisement situé dans le Kazakhstan voisin et exploité par un consortium international comprenant les grandes sociétés américaines Chevron CVX.N , Shell SHEL.L et Eni ENI.MI .

"Ils ont commencé à recevoir du gaz", a déclaré Erlan Akkenzhenov, ministre de l'énergie du Kazakhstan, à la presse dans la capitale kazakhe Astana, à propos de la reprise de l'approvisionnement de l'usine d'Orenbourg.

Il a précisé que les livraisons de gaz s'élevaient à 200 000 mètres cubes par heure, contre 840 000 habituellement, et que le rétablissement de ce volume prendrait plusieurs jours.

LE GISEMENT DE KARACHAGANAK COMMENCE À RÉCUPÉRER SA PRODUCTION

Le gaz brut de Karachaganak est habituellement livré de l'autre côté de la frontière à l'usine de traitement d'Orenbourg. La production de pétrole et de gaz à Karachaganak est étroitement liée, ce qui signifie que le champ n'est pas en mesure de produire beaucoup de pétrole si sa production de gaz est en baisse.

Le redémarrage partiel de l'usine de gaz d'Orenbourg a permis au gisement de Karachaganak de recommencer à augmenter sa production, marquant une reprise timide après une perturbation qui a temporairement interrompu plus d'un tiers de la production du gisement.

Alors que l'installation a recommencé à recevoir du gaz brut, seule une de ses trois lignes de production est actuellement opérationnelle, la deuxième devant redémarrer dans les jours qui viennent, a déclaré mercredi une source industrielle.

La source a indiqué que la production quotidienne de pétrole et de condensat de gaz dans le champ avait augmenté de 8 % pour atteindre 26 600 tonnes métriques, soit environ 209 000 barils, contre 24 600 tonnes mardi.

La production de Karachaganak a chuté lundi entre 25 000 tonnes métriques (196 500 barils par jour) et 28 000 tonnes par rapport au niveau habituel de 35 000-35 500 tonnes, selon deux sources qui ont parlé sous le couvert de l'anonymat en raison de la sensibilité de la situation.

Karachaganak a produit environ 263 000 bpj de pétrole en 2024. Il est exporté par le Caspian Pipeline Consortium via un terminal russe de la mer Noire, ainsi que par l'oléoduc russe Droujba vers l'Allemagne.