L'usine hydraulique de ContiTech au Mexique entre en service
information fournie par Zonebourse 10/09/2025 à 17:20
S'étirant sur quelque 84 000 m2, le site fabriquera des flexibles hydrauliques haute performance pour les secteurs de la construction, de l'agriculture, des mines et de l'énergie. L'usine complètera celle de Norfolk (Nebraska), offrant plus de flexibilité, de réactivité et d'efficacité opérationnelle dans un réseau régional coordonné.
Philip Nelles, CEO de ContiTech, qualifie cette ouverture d''étape clé' dans le renforcement du rôle de partenaire régional agile. Andreas Gerstenberger, CEO de ContiTech USA, ajoute que cette implantation reflète 'un engagement en faveur de l'innovation et de la proximité avec les clients'.
Les premières livraisons sont prévues au 4e trimestre 2025.
Valeurs associées
|72,820 EUR
|XETRA
|-2,10%
