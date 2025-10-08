L'usine Ford F-150 Lightning est touchée par une fermeture liée à l'incendie de l'aluminium, selon un responsable syndical

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de la déclaration de Ford, du contexte et des paragraphes 5 à 9) par Nora Eckert

Ford Motor F.N interrompt la production la semaine prochaine à l'usine de Dearborn, dans le Michigan, qui fabrique sa camionnette électrique F-150 Lightning, un changement qui, selon un responsable syndical de l'usine, est lié à un incendie désastreux survenu dans l'usine d'aluminium d'un fournisseur à New York.

L'incendie survenu le 16 septembre dans une usine Novelis devrait perturber la production des véhicules F-150, les plus vendus de Ford, pendant des mois et, selon les estimations d'un analyste, pourrait amputer les résultats de l'entreprise d'un milliard de dollars.

Une note de service transmise aux travailleurs de l'usine, consultée par Reuters, indique que le Rouge Electric Vehicle Center (REVC) sera fermé la semaine prochaine. Nick Kottalis, président de Dearborn Truck et du REVC, a confirmé que la fermeture était liée à l'incendie de l'usine d'aluminium.

Ford a refusé de donner des précisions sur les ajustements de production.

L'action du constructeur automobile a chuté d'environ 6 % mardi à la suite de l'annonce de l'incendie. Les actions de Ford ont clôturé en baisse de 1,5 % mercredi, à 11,74 dollars.

Ford a commencé à utiliser une carrosserie principalement en aluminium pour son camion F-150 il y a plus de dix ans, afin de réduire le poids du véhicule. Il produit les modèles F-150 et Super Duty dans des usines du Kentucky, du Michigan, du Missouri et de l'Ohio. Le constructeur automobile a refusé de dire si des changements de production étaient prévus sur ces sites.

"Novelis est l'un des nombreux fournisseurs d'aluminium de Ford. Depuis l'incendie survenu il y a près de trois semaines, Ford travaille en étroite collaboration avec Novelis, et une équipe complète se consacre à la résolution de la situation et à l'exploration de toutes les alternatives possibles afin de minimiser les perturbations potentielles", a déclaré un porte-parole de Ford dans un communiqué, en réponse à une question sur l'incendie. Les ventes de VE ont bondi ces dernières semaines, les acheteurs essayant d'acquérir des modèles avant que le crédit d'impôt fédéral de 7 500 dollars n'expire le 30 septembre. Ford a vendu un nombre record de 10 000 véhicules F-150 Lightning au cours du troisième trimestre, et l'entreprise a déclaré qu'il s'agissait du pick-up électrique le plus vendu aux États-Unis.

Le directeur général de Ford, Jim Farley, a récemment déclaré qu'il s'attendait à ce que les ventes de véhicules électriques chutent à environ la moitié de leur niveau record d'août et de septembre en l'absence du crédit d'impôt.