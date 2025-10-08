 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
47 734,99
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

L'usine Ford F-150 Lightning est touchée par une fermeture liée à l'incendie de l'aluminium, selon un responsable syndical
information fournie par Reuters 08/10/2025 à 22:17

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de la déclaration de Ford, du contexte et des paragraphes 5 à 9) par Nora Eckert

Ford Motor F.N interrompt la production la semaine prochaine à l'usine de Dearborn, dans le Michigan, qui fabrique sa camionnette électrique F-150 Lightning, un changement qui, selon un responsable syndical de l'usine, est lié à un incendie désastreux survenu dans l'usine d'aluminium d'un fournisseur à New York.

L'incendie survenu le 16 septembre dans une usine Novelis devrait perturber la production des véhicules F-150, les plus vendus de Ford, pendant des mois et, selon les estimations d'un analyste, pourrait amputer les résultats de l'entreprise d'un milliard de dollars.

Une note de service transmise aux travailleurs de l'usine, consultée par Reuters, indique que le Rouge Electric Vehicle Center (REVC) sera fermé la semaine prochaine. Nick Kottalis, président de Dearborn Truck et du REVC, a confirmé que la fermeture était liée à l'incendie de l'usine d'aluminium.

Ford a refusé de donner des précisions sur les ajustements de production.

L'action du constructeur automobile a chuté d'environ 6 % mardi à la suite de l'annonce de l'incendie. Les actions de Ford ont clôturé en baisse de 1,5 % mercredi, à 11,74 dollars.

Ford a commencé à utiliser une carrosserie principalement en aluminium pour son camion F-150 il y a plus de dix ans, afin de réduire le poids du véhicule. Il produit les modèles F-150 et Super Duty dans des usines du Kentucky, du Michigan, du Missouri et de l'Ohio. Le constructeur automobile a refusé de dire si des changements de production étaient prévus sur ces sites.

"Novelis est l'un des nombreux fournisseurs d'aluminium de Ford. Depuis l'incendie survenu il y a près de trois semaines, Ford travaille en étroite collaboration avec Novelis, et une équipe complète se consacre à la résolution de la situation et à l'exploration de toutes les alternatives possibles afin de minimiser les perturbations potentielles", a déclaré un porte-parole de Ford dans un communiqué, en réponse à une question sur l'incendie. Les ventes de VE ont bondi ces dernières semaines, les acheteurs essayant d'acquérir des modèles avant que le crédit d'impôt fédéral de 7 500 dollars n'expire le 30 septembre. Ford a vendu un nombre record de 10 000 véhicules F-150 Lightning au cours du troisième trimestre, et l'entreprise a déclaré qu'il s'agissait du pick-up électrique le plus vendu aux États-Unis.

Le directeur général de Ford, Jim Farley, a récemment déclaré qu'il s'attendait à ce que les ventes de véhicules électriques chutent à environ la moitié de leur niveau record d'août et de septembre en l'absence du crédit d'impôt.

Valeurs associées

Aluminium alloy
2 509,00 USD LME 0,00%
FORD MOTOR
11,745 USD NYSE -1,51%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des opérateurs à la Bourse de New York le 15 août 2025 ( AFP / TIMOTHY A.CLARY )
    Wall Street poursuit son ascension sans crainte
    information fournie par AFP 08.10.2025 22:45 

    La Bourse de New York a terminé dans le vert mercredi, continuant d'évoluer à des sommets malgré la paralysie budgétaire aux Etats-Unis et l'absence de nouvelles économiques, les investisseurs attendant avec impatience la publication des résultats d'entreprises. ... Lire la suite

  • Rassemblement à Tel-Aviv devant un mémorial pour les Israéliens tués durant et depuis l'attaque du Hamas le 7 octobre 2023, le 7 octobre 2025 ( AFP / AHMAD GHARABLI )
    Trump annonce une possible visite au Moyen-Orient, négociations sur une trêve à Gaza
    information fournie par AFP 08.10.2025 22:10 

    Le président américain Donald Trump a annoncé mercredi une possible visite au Moyen-Orient en fin de semaine, à l'heure où des négociations se tiennent pour le quatrième jour consécutif en Egypte pour tenter de parvenir à un accord de cessez-le-feu à Gaza. Le président ... Lire la suite

  • Un avion de la compagnie Delta atterrit à l'aéroport Ronald Reagan près de Washington, le 6 octobre 2025 ( AFP / Brendan Smialowski )
    Le trafic aérien aux Etats-Unis touché par le blocage budgétaire
    information fournie par AFP 08.10.2025 20:37 

    Des retards et annulations de vol allant crescendo sont redoutés aux Etats-Unis en raison du blocage budgétaire qui paralyse depuis une semaine une partie de l'Etat fédéral, alors que le Congrès n'est toujours pas parvenu mercredi à sortir de l'impasse. Le Sénat ... Lire la suite

  • Des manifestants protestent contre l'inculpation de l'ancien directeur du FBI, la police fédérale américaine, James Comey, devant le tribunal fédéral d'Alexandria, aux Etats-Unis, le 8 octobre 2025 ( AFP / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS )
    Inculpé sur instruction de Trump, l'ex-directeur du FBI Comey plaide non coupable
    information fournie par AFP 08.10.2025 20:17 

    L'ancien directeur du FBI James Comey, désigné par Donald Trump à son ministère de la Justice comme une cible prioritaire, a plaidé non coupable mercredi devant un tribunal fédéral des charges retenues contre lui. Donald Trump a maintes fois exprimé pendant sa ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank