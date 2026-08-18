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L'usine est de la raffinerie Citgo de Corpus Christi, au Texas, signale l'arrêt d'une unité FCCU
information fournie par Reuters 18/08/2026 à 23:54
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'unité FCCU2 de l'usine est de la raffinerie de Citgo à Corpus Christi, au Texas, d'une capacité de 165 000 barils par jour, a été mise à l'arrêt de manière contrôlée afin de mener à bien des travaux de maintenance sur la conduite du condenseur de tête du dépentaniseur, ce qui a entraîné des émissions, a indiqué mardi un communiqué d'alerte à la population.

Le personnel d'exploitation a suivi les procédures d'arrêt de l'unité FCC, qui exigent la mise hors tension des précipitateurs électrostatiques dans le cadre du protocole d'arrêt de sécurité, ce qui a entraîné un excès d'opacité, a ajouté Citgo dans un document déposé auprès de la Commission texane sur la qualité environnementale.

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