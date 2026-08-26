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L'usine de GNL de Cheniere à Corpus Christi a repris sa pleine production, selon la société
information fournie par Reuters 26/08/2026 à 23:16
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de la confirmation de la société et d'une précision indiquant que les travaux de maintenance sont terminés aux paragraphes 1 et 6) par Curtis Williams

L'usine d'exportation de gaz naturel liquéfié d' LNG.N , filiale de Cheniere Energy, située à Corpus Christi, au Texas, a repris sa pleine production après avoir fait l'objet d'une maintenance programmée, a confirmé mercredi l'entreprise.

Les livraisons de gaz naturel vers l’installation ont atteint environ 2,5 milliards de pieds cubes par jour mercredi, selon les données préliminaires de la société financière LSEG, soit le niveau le plus élevé depuis 10 jours.

* Cheniere avait confirmé lundi que l'usine, troisième plus grande installation d'exportation de GNL aux États-Unis, faisait l'objet d'une maintenance programmée.

* L’augmentation des flux de gaz d’alimentation vers Corpus Christi a stimulé la demande de gaz des usines américaines d’exportation de GNL, les livraisons totales de gaz d’alimentation étant en passe d’atteindre 17,3 milliards de pieds cubes par jour mercredi, soit le niveau le plus élevé depuis plus d’une semaine, selon les données de LSEG.

* Les États-Unis sont le premier exportateur mondial de GNL, et les marchés mondiaux du gaz sont confrontés à une baisse des approvisionnements en GNL suite aux perturbations liées à la guerre en Iran.

* Chenierea déclaré mercredi que les travaux de maintenance sur le site étaient terminés.

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