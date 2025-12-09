L'usine d'exportation de GNL de Freeport, au Texas, devrait absorber davantage de gaz naturel après l'arrêt de l'unité lundi, selon les données

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails)

L'usine d'exportation de gaz naturel liquéfié (GNL) de la société américaine Freeport LNG au Texas était en passe d'absorber plus de gaz naturel mardi, signe que l'un de ses trois trains de liquéfaction a été remis en service après avoir été arrêté lundi, selon les données de LSEG et les dépôts réglementaires.

L'usine est l'une des installations américaines d'exportation de GNL les plus surveillées au monde, car des changements dans son fonctionnement ont déjà provoqué des fluctuations de prix sur les marchés mondiaux du gaz.

Lorsque les flux vers Freeport diminuent, les prix du gaz aux États-Unis baissent généralement en raison de la réduction de la demande de combustible provenant de l'usine d'exportation. Les prix en Europe, quant à eux, augmentent généralement en raison d'une baisse de l'offre de GNL sur les marchés mondiaux.

Les prix à terme aux États-Unis &NGc1> ont chuté d'environ 7 % lundi, en partie à cause de l'arrêt du train de liquéfaction à Freeport. NGA/

Les prix en Europe &TRNLTTFMc1>, quant à eux, se sont maintenus près de leur plus bas niveau en 19 mois, mais pas nécessairement pour des raisons liées à Freeport. NG/EU

Freeport a déclaré aux régulateurs environnementaux du Texas que le train 1 s'était arrêté lundi en raison d'un problème avec un système de compresseur.

Les responsables de Freeport n'étaient pas immédiatement disponibles pour un commentaire.

LSEG a déclaré que les flux de gaz vers Freeport étaient en bonne voie pour atteindre leur plus haut niveau en un mois d'environ 1,9 milliard de pieds cubes par jour (bcfd) mardi, en hausse par rapport à 1,6 bcfd lundi. Ce chiffre est à comparer à une moyenne de 1,9 milliard de pieds cubes par jour au cours des sept jours précédents.

Les trois trains de liquéfaction de Freeport sont capables de transformer environ 2,4 milliards de pieds cubes de gaz en GNL.

Un milliard de pieds cubes de gaz suffit à alimenter environ cinq millions de foyers américains pendant une journée.