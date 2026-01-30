La flambée du prix de l'or, entre fortune et fardeau au Vietnam

Une femme présentant deux taëls d'or (75g) à Hanoï, au Vietnam, le 27 janvier 2026 ( AFP / Nhac NGUYEN )

Depuis sa maison de trois étages, récemment construite dans la banlieue de Hanoï, au Vietnam, Trinh Tat Thang observe avec inquiétude la flambée mondiale du prix de l'or, qui profite davantage à certains de ses compatriotes.

Les Vietnamiens ont pour tradition de conserver leurs économies en or et d'en emprunter auprès de leurs proches plutôt que de recourir à un prêt bancaire.

Mais la dette doit être remboursée avec le même métal.

Des membres de sa famille ont prêté à Thang quatre barres d'un taël -- une unité de poids locale équivalente à environ 37,5 grammes -- pour lancer la construction de sa maison mi-2023.

Cela valait à l'époque près de 10.000 dollars sur le marché local. Avec la flambée de l'or, les prix ont presque triplé depuis et, malgré le recul du métal jaune vendredi après le record de la veille, il doit désormais toujours près de 25.000 dollars.

"Je ne sais vraiment pas quand, ni comment, je vais pouvoir régler ces dettes", dit le chargé de marketing dans l'industrie pharmaceutique, qui gagne l'équivalent de moins de 700 dollars par mois. "Ca me rend malade".

L'envolée du prix de l'or, qui a frôlé pour la première fois jeudi les 5.600 dollars l'once avant de refluer de 4,4% vendredi à 5.147 dollars, est une surprise pour des millions de Vietnamiens détenant des lingots ou des bagues poinçonnées, considérées comme porte-bonheur.

Elle a aussi déclenché une vague de spéculation, rendu les cadeaux de mariage traditionnels inabordables pour beaucoup et quasiment mis fin au système informel de prêt en or.

"Il n'y a probablement plus beaucoup de gens dans ce pays qui emprunteraient de l'or aujourd'hui", estime Thang, 44 ans. "J'ai une belle maison, mais aussi une énorme dette sur les épaules. Ca n'en valait pas la peine".

- "Soudainement très riche" -

La file d'attente devant une bijouterie de Hanoï, au Vietnam, le 27 janvier 2026 ( AFP / Nhac NGUYEN )

Selon le Conseil mondial de l'or, les épargnants vietnamiens ont accumulé chez eux environ 500 tonnes du précieux métal, considéré comme le placement le plus sûr.

Parmi eux, Tran Thi Lan, 74 ans, qui a amassé au fil des décennies un véritable trésor de bagues, bracelets et lingots d'or. Elle en a donné une grande partie à ses enfants et petits-enfants, mais conserve le reste caché dans ses armoires "pour des besoins futurs".

"Je suis soudainement devenue très riche. Je suis milliardaire maintenant", témoigne la commerçante à la retraite, comptant en dongs vietnamiens. "Mes enfants se moquaient toujours de mon obsession pour l'or. Mais ils reconnaissent aujourd'hui que c'était efficace".

La demande dans le métal jaune a explosé en même temps que les prix du marché et des acheteurs impatients font la queue chaque jour à Hanoï devant les bijouteries, qui affirment être régulièrement en rupture de stock.

Depuis un an, Huong, employée de bureau, prend une demi-journée de congé chaque mois pour aller acheter de l'or dans la rue Tran Nhan Tong.

"Mes efforts ont porté leurs fruits", se félicite-t-elle, affirmant qu'elle gagnerait "pas mal" si elle revendait son stock aujourd'hui.

Elle regrette seulement de ne pas avoir suivi plus tôt les conseils de sa mère et de sa grand-mère, qui lui ont "toujours dit que l'or est la valeur refuge la plus sûre".

La flambée de l'or a transformé des rites traditionnels, comme les mariages, en véritables épreuves financières.

Lorsque sa meilleure amie s'est mariée il y a sept ans, Tran Tu Linh lui a offert une belle bague. Elle n'attendrait pas la même chose en retour si elle se mariait prochainement.

Ce serait un "fardeau", juge la jeune femme de 29 ans. "La vie sera plus simple sans être obsédé par le prix de l'or".