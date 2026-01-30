Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

Variation des futures sur indice CAC 40

Variation des futures sur indice Stoxx 600

Valeurs qui se traitent ex-dividende

Le point sur les marchés européens

Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe :

* AIRBUS AIR.PA s'apprête à proposer aux compagnies aériennes et aux sociétés de leasing une version plus grande de son avion régional A220, en vue de lancer son développement cette année, ont déclaré jeudi des sources industrielles.

* EUTELSAT ETL.PA a déclaré jeudi que l'opération visant à céder ses infrastructures passives du segment sol n'aboutirait pas, les conditions suspensives n'ayant pas toutes été remplies. L'annonce qui impacte le ratio d'endettement net sur Ebitda attendu pour l'exercice en cours.

* ELIS ELIS.PA a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires de près de 4,8 milliards d'euros en 2025, en hausse organique de 3,8%, le spécialiste des services de nettoyage citant une année "record".

* ALTEN LTEN.PA a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires en décroissance organique de 4,5% pour l'ensemble de l'année 2025 mais d'un quatrième trimestre meilleur que prévu.

(Rédigé par Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)