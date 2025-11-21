L'usine d'exportation de Freeport LNG au Texas recevra davantage de gaz naturel vendredi, selon les données

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails)

L'usine d'exportation de la société américaine de gaz naturel liquéfié Freeport LNG au Texas était en passe de recevoir davantage de gaz naturel vendredi, signe que l'un de ses trois trains de liquéfaction a été remis en service après avoir été fermé jeudi, selon les données de LSEG et les dépôts réglementaires.

Freeport est l'une des usines américaines d'exportation de GNL les plus surveillées au monde, car des changements dans son fonctionnement ont déjà provoqué des fluctuations de prix sur les marchés mondiaux du gaz.

Lorsque les flux vers Freeport diminuent, les prix du gaz aux États-Unis baissent généralement en raison de la réduction de la demande de combustible provenant de l'usine d'exportation. Les prix en Europe, quant à eux, augmentent généralement en raison d'une baisse de l'offre de GNL sur les marchés mondiaux.

Les prix à terme aux États-Unis NGc1 ont baissé d'environ 2 % jeudi, en partie à cause de la panne de Freeport.

Les prix en Europe TRNLTTFMc1 , cependant, ont chuté à leur plus bas niveau depuis 15 mois pour des raisons qui ne sont pas liées à Freeport. NGA/ NG/EU

Freeport a déclaré aux régulateurs environnementaux du Texas que le train 1 s'était arrêté jeudi en raison d'un problème avec un système de compresseur.

Les responsables de Freeport n'ont fait aucun commentaire sur l'arrêt, mais ont indiqué que l'usine avait chargé sa 1 000e cargaison cette semaine.

LSEG a déclaré que les flux de gaz vers Freeport étaient en bonne voie pour atteindre 1,9 milliard de pieds cubes par jour (bcfd) vendredi, en hausse par rapport à 1,3 bcfd jeudi. Ce chiffre est à comparer à une moyenne de 1,9 milliard de pieds cubes par jour au cours des sept jours précédents.

Les trois trains de liquéfaction de Freeport sont capables de transformer environ 2,4 milliards de pieds cubes de gaz en GNL.

Un milliard de pieds cubes de gaz suffit à alimenter environ cinq millions de foyers américains pendant une journée.