 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 971,19
-0,12%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

L'usine d'exportation de Freeport LNG au Texas recevra davantage de gaz naturel vendredi, selon les données
information fournie par Reuters 21/11/2025 à 14:34

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails)

L'usine d'exportation de la société américaine de gaz naturel liquéfié Freeport LNG au Texas était en passe de recevoir davantage de gaz naturel vendredi, signe que l'un de ses trois trains de liquéfaction a été remis en service après avoir été fermé jeudi, selon les données de LSEG et les dépôts réglementaires.

Freeport est l'une des usines américaines d'exportation de GNL les plus surveillées au monde, car des changements dans son fonctionnement ont déjà provoqué des fluctuations de prix sur les marchés mondiaux du gaz.

Lorsque les flux vers Freeport diminuent, les prix du gaz aux États-Unis baissent généralement en raison de la réduction de la demande de combustible provenant de l'usine d'exportation. Les prix en Europe, quant à eux, augmentent généralement en raison d'une baisse de l'offre de GNL sur les marchés mondiaux.

Les prix à terme aux États-Unis NGc1 ont baissé d'environ 2 % jeudi, en partie à cause de la panne de Freeport.

Les prix en Europe TRNLTTFMc1 , cependant, ont chuté à leur plus bas niveau depuis 15 mois pour des raisons qui ne sont pas liées à Freeport. NGA/ NG/EU

Freeport a déclaré aux régulateurs environnementaux du Texas que le train 1 s'était arrêté jeudi en raison d'un problème avec un système de compresseur.

Les responsables de Freeport n'ont fait aucun commentaire sur l'arrêt, mais ont indiqué que l'usine avait chargé sa 1 000e cargaison cette semaine.

LSEG a déclaré que les flux de gaz vers Freeport étaient en bonne voie pour atteindre 1,9 milliard de pieds cubes par jour (bcfd) vendredi, en hausse par rapport à 1,3 bcfd jeudi. Ce chiffre est à comparer à une moyenne de 1,9 milliard de pieds cubes par jour au cours des sept jours précédents.

Les trois trains de liquéfaction de Freeport sont capables de transformer environ 2,4 milliards de pieds cubes de gaz en GNL.

Un milliard de pieds cubes de gaz suffit à alimenter environ cinq millions de foyers américains pendant une journée.

Valeurs associées

Gaz naturel
4,47 USD NYMEX -0,36%
Pétrole Brent
61,92 USD Ice Europ -2,01%
Pétrole WTI
57,44 USD Ice Europ -2,21%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank