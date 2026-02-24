information fournie par Boursorama avec AFP • 24/02/2026 à 17:02

Paramount Skydance a soumis une nouvelle offre de rachat à Warner Bros Discovery (groupe)

( AFP / ROBYN BECK )

Paramount Skydance a soumis une nouvelle offre de rachat au groupe de cinéma et de télévision américain Warner Bros Discovery (WBD), a indiqué ce dernier mardi dans un communiqué, sans en préciser le montant.

La nouvelle proposition intervient au terme de la période de sept jours qu'avait accordée WBD à Paramount Skydance (PSKY) pour tenter de le convaincre de renoncer à son acquisition par la plateforme de streaming Netflix.

Ce dernier avait accepté de laisser Warner Bros Discovery étudier une éventuelle dernière offre de PSKY pour en finir avec les "pitreries" de Paramount Skydance, nouvel épisode d'un feuilleton qui dure depuis plusieurs mois.

En l'état, le conseil de WBD s'est engagé à accepter les termes soumis par Netflix, qui entend acquérir seulement une partie du groupe pour 82,7 milliards de dollars.

La transaction excluerait les chaînes traditionnelles de Warner Bros Discovery, notamment CNN et Discovery, lesquelles seraient logées dans une nouvelle société, baptisée Discovery Global, introduite en Bourse.

PSKY est prêt, lui, à reprendre l'ensemble de Warner Bros Discovery, valorisé 108 milliards de dollars.

Paramount Skydance juge sa proposition davantage susceptible d'être autorisée par les régulateurs que celle de Netflix.

Une thèse contestée par Netflix, qui a accusé PSKY d'avoir "dépeint de façon erronée" le processus de validation par les régulateurs.

L'opération proposée par PSKY nécessite, en outre, un montage financier atypique et le soutien personnel de Larry Ellison, fondateur du groupe Oracle et père du patron de Paramount Skydance, David Ellison.

Il s'agit, en effet, pour Paramount Skydance, de prendre le contrôle d'une entité qui pèse plus de six fois son poids en Bourse.

"Nous étudions (la nouvelle offre de PSKY) avec nos conseillers financiers et juridiques", a indiqué le conseil de WBD dans le communiqué publié mardi.

WBD a fixé au 20 mars la date de l'assemblée générale extraordinaire lors de laquelle les actionnaires devront se déterminer sur l'avenir du groupe.

Pour l'heure, "le conseil recommande toujours favorablement la transaction avec Netflix", a-t-il précisé.