L'usine allemande de Tesla prévoit d'augmenter sa production, a déclaré le directeur de l'usine à l'agence de presse DPA
information fournie par Reuters 14/09/2025 à 12:52

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le constructeur américain de voitures électriques Tesla TSLA.O prévoit d'augmenter la production de son usine allemande pour le reste de l'année en raison de fortes ventes, a déclaré dimanche le directeur de l'usine de Gruenheide à l'agence de presse DPA.

"Nous avons actuellement de très bons chiffres de vente et avons donc revu à la hausse nos plans de production pour les troisième et quatrième trimestres", a déclaré André Thierig, directeur de l'usine de Gruenheide, à l'extérieur de Berlin, à l'agence de presse DPA.

L'Allemagne est un marché difficile pour Tesla, en partie à cause de la forte concurrence des rivaux chinois. L'activité politique d'Elon Musk pourrait également avoir affecté la demande, selon les analystes.

En juillet, les volumes de ventes de Tesla ont plus que diminué de moitié par rapport à l'année précédente pour atteindre 1 110 voitures et sur la période janvier-juillet, les ventes ont baissé de 57,8 %, selon l'agence de transport routier KBA.

Thierig a déclaré que l'entreprise percevait des signaux positifs pour tous les marchés que l'usine approvisionne, ajoutant que cela allait au-delà de l'Allemagne.

"Nous fournissons bien plus de 30 marchés et nous constatons une tendance positive", a-t-il déclaré à l'agence DPA.

