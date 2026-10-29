L'US Navy étend de 97 MUSD un contrat de production avec Northrop Grumman

Le groupe américain va poursuivre la fabrication de dispositifs électroniques de mise à feu "FMU-139D/B" destinés aux bombes aériennes, afin de répondre à la demande croissante des forces américaines et alliées.

Northrop Grumman annonce que la marine américaine a relevé d'environ 97 millions de dollars le plafond d'un contrat existant portant sur la production des système de mise à feu électroniques FMU-139D/B. Ces dispositifs, qui contrôlent le déclenchement des munitions, équipent de nombreux apapreils et armements américains et alliés.

Leur production est assurée sur le site d'Allegany Ballistics Laboratory (Virginie-Occidentale). Grâce à ses investissements dans l'automatisation et les technologies de fabrication avancées, l'entreprise dispose désormais d'une capacité de production pouvant atteindre 85 000 unités par an.

Northrop Grumman a livré sa 200 000e fusée FMU-139D/B plus tôt cette année. L'augmentation du plafond contractuel doit contribuer à reconstituer et maintenir les stocks de munitions des forces américaines et alliées.

Peu avant 17h, le titre progressait de plus de 2% à Wall Street, autour des 564 USD.