L'US Navy approuve la bombe "StormBreaker" de Raytheon pour ses F/A-18 Super Hornet
information fournie par Zonebourse 20/02/2026 à 14:51

Cette validation opérationnelle renforce les capacités de frappe de précision de la flotte embarquée, en toutes conditions météorologiques. Pour rappel, Raytheon est une filiale du groupe RTX.

Raytheon annonce que l'US Navy a approuvé l'utilisation opérationnelle de la munition intelligente StormBreaker sur les avions de chasse F/A-18-E/F Super Hornet.

Présentée comme "la seule arme intelligente opérationnelle capable d'engager des cibles mobiles ou fixes par tous les temps, sur terre comme en mer", StormBreaker permet d'accroître le nombre de cibles traitées par appareil grâce à son format compact. Elle peut également poursuivre des cibles mobiles, réduisant l'exposition des équipages aux menaces, assure le communiqué de RTX.

Le Super Hornet est devenu en 2023 le premier appareil de l'US Navy à emporter cette munition. StormBreaker est déjà homologuée sur le F-15E et le F/A-18-E/F, et son intégration est en cours sur les F-35A/B/C.

