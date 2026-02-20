L'US Navy approuve la bombe "StormBreaker" de Raytheon pour ses F/A-18 Super Hornet
information fournie par Zonebourse 20/02/2026 à 14:51
Raytheon annonce que l'US Navy a approuvé l'utilisation opérationnelle de la munition intelligente StormBreaker sur les avions de chasse F/A-18-E/F Super Hornet.
Présentée comme "la seule arme intelligente opérationnelle capable d'engager des cibles mobiles ou fixes par tous les temps, sur terre comme en mer", StormBreaker permet d'accroître le nombre de cibles traitées par appareil grâce à son format compact. Elle peut également poursuivre des cibles mobiles, réduisant l'exposition des équipages aux menaces, assure le communiqué de RTX.
Le Super Hornet est devenu en 2023 le premier appareil de l'US Navy à emporter cette munition. StormBreaker est déjà homologuée sur le F-15E et le F/A-18-E/F, et son intégration est en cours sur les F-35A/B/C.
Valeurs associées
|205,340 USD
|NYSE
|+0,07%
A lire aussi
-
La Bourse de New York a ouvert en baisse vendredi, encaissant la publication simultanée des derniers chiffres de la croissance américaine et de l'indice d'inflation PCE, qui donnent l'image d'une économie américaine en moins bonne santé qu'escompté. Dans les premiers ... Lire la suite
-
Une marche samedi à Lyon en hommage au militant nationaliste Quentin Deranque, soutenue par l'ultradroite, a reçu vendredi l'aval des autorités, qui prévoient un dispositif de sécurité renforcé le long du trajet. Ce feu vert intervient au lendemain de la mise en ... Lire la suite
-
(Au §2, bien lire "millions d'euros" (pas "milliards") Aston Martin va vendre ses droits pour l'utilisation de son nom sur l'écurie Aston Martin F1 Team pour 50 millions de livres sterling (57,20 millions d'euros) afin de renforcer ses finances après une année ... Lire la suite
-
Les prix à la consommation aux États-Unis ont augmenté légèrement au-dessus des attentes sur un an en décembre, montrent les données publiées vendredi par le département du Commerce. L'indice des prix de la consommation personnelle (PCE) a accéléré de 2,9% ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer