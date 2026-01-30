L'unité PPC de CK Hutchison déclare que la décision relative aux ports de Panama est dépourvue de base juridique

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'unité de CK Hutchison basée à Hong Kong, Panama Ports Company (PPC), a déclaré vendredi qu'une décision de la Cour suprême du Panama annulant des contrats portuaires clés détenus par la filiale manquait de base juridique.

Depuis les années 1990, PPC est titulaire de contrats d'exploitation de terminaux à conteneurs aux entrées pacifique et atlantique du canal, distincts des opérations de la voie navigable.