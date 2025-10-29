L'unité mexicaine de Walmart affiche un bénéfice en baisse de 9 % au troisième trimestre, inférieur aux prévisions

(Ajoute la raison de la baisse des bénéfices aux paragraphes 1 et 4, la croissance des magasins au paragraphe 9 et les prévisions pour le quatrième trimestre au paragraphe 10) par Brendan O'Boyle

L'unité de Walmart au Mexique et en Amérique centrale WALMEX.MX a fait état mardi d'une baisse de 9% de son bénéfice net au troisième trimestre, principalement en raison de coûts financiers plus élevés et d'un ajustement comptable ponctuel, malgré la croissance des ventes et des gains d'efficacité opérationnelle.

Le bénéfice net du plus grand distributeur mexicain était de 11,75 milliards de pesos (641,41 millions de dollars) au cours des trois mois jusqu'à septembre, en dessous des prévisions de 13,7 milliards de pesos des analystes interrogés par LSEG.

Les revenus de Walmex, comme l'entreprise est connue, ont augmenté de 5% en glissement annuel pour atteindre 241,52 milliards de pesos, ce qui est légèrement inférieur aux estimations des analystes (244,8 milliards de pesos).

Cependant, les charges financières ont augmenté de 65,7 % par rapport à la même période en 2024, atteignant 2,7 milliards de pesos, tandis qu'un élément non récurrent a eu un impact sur la marge du résultat net consolidé.

Walmex, qui exploite les magasins Walmart et Sam's Club ainsi que la chaîne de supermarchés à bas prix Bodega Aurrera, est l'un des plus grands employeurs privés du Mexique.

Les résultats trimestriels sont les premiers de Walmex sous la direction du nouveau directeur général Cristian Barrientos, qui a été nommé directeur général par intérim le 1er août et confirmé en tant que directeur général et président le 7 octobre, en remplacement d'Ignacio Caride, qui a démissionné après moins de deux ans à ce poste.

Dans une présentation faite mardi, M. Barrientos s'est félicité de la "solidité des fondamentaux de l'entreprise", tout en soulignant l'instabilité de la conjoncture économique.

"Compte tenu de l'incertitude persistante concernant les droits de douane, la renégociation prochaine de l'USMCA (Accord commercial entre les États-Unis, le Mexique et le Canada) et la volatilité de la consommation, nous sommes encouragés par la capacité de notre équipe à mettre en œuvre les priorités que nous avons définies", a déclaré M. Barrientos, soulignant les "trois piliers non négociables" de l'entreprise, à savoir le leadership en matière de prix, la disponibilité des produits et l'accélération de l'e-commerce.

La société a fait état d'une augmentation de 3,9 % du chiffre d'affaires des magasins comparables au Mexique et d'une croissance de 0,6 % en Amérique centrale. Elle a ajouté 23 magasins au Mexique et trois en Amérique centrale.

En ce qui concerne le quatrième trimestre, le directeur financier Paulo Garcia a déclaré que Walmex était bien positionné pour faire face à l'environnement économique et que la société s'attendait à des résultats conformes à ceux des deux trimestres précédents, avec "des niveaux de croissance du chiffre d'affaires similaires et une accélération des gains de parts de marché", ainsi qu'une amélioration des bénéfices.

(1 $ = 18,3147 pesos mexicains à la fin du mois de septembre)