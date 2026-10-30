L'unité Kling AI de Kuaishou clôture un tour de table de près de 3 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de précisions tout au long du texte)

0700.HK , Kuaishou Technology

1024.HK , soutenue par Tencent, a annoncé vendredi que sa filiale Beijing Kling avait bouclé un tour de table d'environ 19,8 milliards de yuans (soit 2,98 milliards de dollars).

L'opérateur de la plateforme de vidéos courtes détiendra les deux tiers du capital et 52,45 % des droits de vote du fabricant de Kling AI par l'intermédiaire de sa société holding Lucky Labs.

* Cette levée de fonds fait suite à une autre de 2,8 milliards de dollars réalisée en juillet, qui avait attiré des investisseurs tels qu’Alibaba 9988.HK et Tencent, alors que Kling était valorisée à 15 milliards de dollars avant levée

* Kuaishou n’a pas révélé comment Kling allait utiliser les fonds levés

* Parmi les nouveaux investisseurs de ce dernier tour de table: une filiale de Kingdee International 0268.HK , cotée à Hong Kong, a investi 300 millions de yuans; Gongqingcheng Junke a apporté 200 millions de yuans; et une filiale de MetaX

688802.SS , cotée à Shanghai, a ajouté 100 millions de yuans

* Ils ont partiellement repris les engagements d’autres investisseurs et ont obtenu des droits de rachat

* Kling est en concurrence avec les modèles de génération vidéo par IA d’OpenAI, de Google GOOGL.O et de ByteDance, propriétaire de TikTok

* Kling prévoit une introduction en bourse l’année prochaine, a rapporté Bloomberg News au début du mois, citant des sources proches du dossier

(1 dollar = 6,66 yuans renminbi)