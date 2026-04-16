L'unité FCCU de la raffinerie Marathon de Galveston Bay, au Texas, a retrouvé son fonctionnement normal après un incident, selon des sources

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(L'entreprise n'a pas fait de commentaire)

L'unité de craquage catalytique fluide productrice d'essence de la raffinerie de Marathon Petroleum MPC.N à Galveston Bay, au Texas, d'une capacité de 631 000 barils par jour, a repris son fonctionnement normal mercredi après un dysfonctionnement survenu mardi, ont déclaré deux personnes connaissant bien les opérations de l'usine.

Jamal Kheiry, porte-parole de Marathon, n'a pas souhaité faire de commentaire jeudi.

Une panne électrique a coupé l'alimentation de plusieurs pompes de l'unité FCCU de 140 000 bpj mardi, provoquant le dysfonctionnement, a indiqué la société dans un avis déposé auprès de la Commission du Texas sur la qualité de l'environnement (Texas Commission on Environmental Quality).