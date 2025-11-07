 Aller au contenu principal
L'unité de négoce d'ADNOC prévoit une expansion mondiale rapide, selon Bloomberg
information fournie par Reuters 07/11/2025 à 13:44

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'unité de négoce de la société pétrolière d'État d'Abou Dhabi ADNOC prévoit d'augmenter le volume qu'elle traite de deux tiers au cours des prochaines années dans le cadre de son expansion internationale, a rapporté Bloomberg News vendredi, citant son directeur général.

ADNOC a accéléré son expansion mondiale ces dernières années afin de trouver de nouvelles sources de revenus pour l'État du Golfe, y compris en construisant des opérations de négoce depuis 2018.

L'entreprise publique Abu Dhabi National Oil Company considère le trading comme un moyen de capturer une plus grande valeur de la vente des carburants produits dans l'émirat et ailleurs, a déclaré Ahmed Bin Thalith, directeur général d'ADNOC Global Trading, à Bloomberg dans une interview publiée vendredi.

"En seulement cinq ans, nous avons établi des bureaux à Singapour, à Genève et, bientôt, aux États-Unis", a déclaré M. Thalith à Bloomberg.

Reuters a rapporté l'année dernière qu'ADNOC prévoyait de mettre en place un bureau de transactions aux États-Unis dans le cadre des efforts d'expansion mondiale du producteur de pétrole et de gaz soutenu par les Émirats arabes unis.

M. Thalith a déclaré à Bloomberg que la prochaine phase de l'expansion d'ADNOC Global Trading consisterait à ouvrir un bureau à Houston en 2027.

ADNOC compte deux divisions dans le cadre de ses activités de négoce - ADNOC Trading, axée sur le pétrole brut, et ADNOC Global Trading, une coentreprise avec l'Italien Eni ENI.MI et l'Autrichien OMV OMVV.VI , axée sur les produits raffinés.

