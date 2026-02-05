L'unité de défense de Boeing va supprimer 300 emplois, selon Bloomberg News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Boeing BA.N supprime environ 300 emplois dans la chaîne d'approvisionnement de son unité de défense et informera les employés concernés cette semaine, a rapporté Bloomberg News mercredi, citant une personne familière avec le sujet.

Les licenciements sont répartis sur plusieurs sites aux Etats-Unis, a ajouté le rapport.

Boeing n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.