L'unité de défense de Boeing va supprimer 300 emplois, selon Bloomberg News
information fournie par Reuters 05/02/2026 à 00:35

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails tirés du rapport au paragraphe 2, divulgation au paragraphe 3)

Boeing BA.N supprime environ 300 emplois dans la chaîne d'approvisionnement de son unité de défense et informera les employés concernés cette semaine, a rapporté Bloomberg News mercredi, citant une personne familière avec le sujet.

Les licenciements sont répartis sur plusieurs sites aux Etats-Unis, a ajouté le rapport.

Boeing n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

Valeurs associées

BOEING CO
235,850 USD NYSE +1,19%
© 2026 Thomson Reuters.

