Boeing envisage de délocaliser le travail d'ingénierie du 787 en Caroline du Sud, selon le syndicat

Environ 300 emplois pourraient quitter l'État de Washington, selon le syndicat

Les contrats de Boeing avec 16 000 ingénieurs syndiqués expirent en octobre

L'avionneur supprime également 300 emplois non syndiqués dans son unité de défense, selon une source

(Refonte des paragraphes 1 à 4 avec les mouvements de l'ingénierie) par Dan Catchpole

Boeing BA.N a informé ses employés la semaine dernière de son intention de consolider le travail d'ingénierie du 787 en Caroline du Sud, afin d'augmenter la production de son célèbre avion à deux couloirs, a déclaré mercredi le syndicat représentant ses ingénieurs.

Cela signifierait le transfert d'environ 300 emplois de l'État de Washington, où les ingénieurs sont représentés par la Society of Professional Engineering Employees in Aerospace (SPEEA), vers un État non syndiqué, a déclaré le syndicat.

Les deux contrats conclus par Boeing avec environ 16 000 membres de la SPEEA dans l'État de Washington expirent en octobre.

Boeing n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Par ailleurs, l'unité de défense de Boeing supprime environ 300 emplois non syndiqués dans la chaîne d'approvisionnement, a déclaré mercredi à Reuters une personne au fait du dossier, alors que l'entreprise continue d'ajuster sa main-d'œuvre.

Certains des travailleurs licenciés pourraient occuper des postes vacants ailleurs dans l'entreprise, a déclaré cette personne, qui n'était pas autorisée à s'exprimer publiquement sur les questions de personnel.

"Boeing évalue et ajuste régulièrement ses effectifs afin de rester en phase avec ses engagements envers ses clients et ses communautés", a déclaré un porte-parole de Boeing dans un courriel.

Les suppressions d'emplois dans le secteur de la défense ont été rapportées pour la première fois par Bloomberg News.