L'unité de centres de données d'Amazon acquiert le campus de l'université George Washington en Virginie

La filiale d'Amazon AMZN.O , Amazon Data Services, acquiert le campus Virginia Science and Technology de l'Université George Washington pour 427 millions de dollars, a annoncé l'université lundi, dans le cadre d'une expansion rapide de l'infrastructure destinée à soutenir l'intelligence artificielle.

Selon le journal étudiant du campus, l'acte autorise Amazon à construire un centre de données ou de technologies de l'information sur le site d'Ashburn, en Virginie.

Amazon n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat.

L'entreprise a déclaré en 2023 qu'elle prévoyait d'investir 35 milliards de dollars d'ici 2040 pour développer les centres de données en Virginie, en plus des 35 milliards de dollars qu'elle a dépensés pour les centres de données dans le nord de la Virginie au cours des 10 années précédant 2020.

Les dépenses des entreprises technologiques sont montées en flèche alors qu'elles s'efforcent de répondre à la demande croissante de logiciels d'intelligence artificielle, de puces électroniques et d'autres infrastructures. Les entreprises ont engagé au moins 630 milliards de dollars cette année, et certains investisseurs craignent une bulle de plus en plus importante liée à l'IA.

L'université George Washington, qui est basée à Washington, a déclaré que l'accord lui donnait la possibilité de maintenir des programmes sur le site pendant une période pouvant aller jusqu'à cinq ans.

L'université a déclaré que la vente faisait "partie d'une stratégie plus large visant à renforcer la santé financière à long terme de GW et à investir plus profondément dans notre mission universitaire et notre communauté", mais qu'elle ne résolvait pas les causes sous-jacentes de son déficit structurel.

L'année dernière, GWU a pris des mesures pour réduire ses coûts, notamment en supprimant certains emplois, en limitant les voyages, en réduisant les dépenses d'investissement et en diminuant temporairement les salaires de l'équipe dirigeante de l'université. Elle a ajouté qu'elle devra probablement continuer à se restreindre pour faire face à ses problèmes financiers.