L'unité clé de la raffinerie Chevron d'El Segundo reste hors service quatre mois après l'incendie
information fournie par Reuters 10/02/2026 à 23:04

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'un contexte et d'une déclaration d'entreprise au paragraphe 3) par Nicole Jao

Un hydrocraqueur de la raffinerie Chevron CVX.N de 285.000 barils par jour à El Segundo, dans le sud de la Californie, reste hors service à la suite d'un important incendie, et les travaux de réparation sont toujours en cours, a déclaré la société.

En octobre, un important incendie s'est déclaré sur le site dans une unité Isomax, qui transforme le fioul de distillation moyenne en carburéacteur, ce qui a perturbé l'approvisionnement du marché isolé de l'énergie du Golden State.

L'unité Isomax reste arrêtée à El Segundo pendant que les réparations progressent, a déclaré un porte-parole de la société. Toutefois, la majeure partie de l'usine continue de produire du carburéacteur et des carburants pour véhicules à moteur.

La société basée à Houston, au Texas, a refusé de fournir un calendrier de redémarrage.

L'institut de surveillance IIR Energy prévoit que l'unité endommagée par l'incendie sera remise en service d'ici à la fin du mois de mars.

La raffinerie d'El Segundo est la deuxième plus grande raffinerie de Californie et la deuxième plus grande raffinerie de Chevron aux États-Unis. Elle fournit un cinquième de tous les carburants pour véhicules à moteur et 40 % du kérosène consommé dans le sud de la Californie.

