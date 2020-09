Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Union européenne ne reconnaît pas la légitimité de Loukachenko Reuters • 24/09/2020 à 09:11









BRUXELLES, 24 septembre (Reuters) - L'Union européenne ne reconnaît pas la légitimité d'Alexandre Loukachenko, a déclaré jeudi le Haut Représentant des Vingt-Sept pour la politique étrangère, Josep Borrell, au lendemain de la prestation de serment du président biélorusse. "L'UE réaffirme que l'élection présidentielle du 9 août en Biélorusse n'était ni libre ni équitable. L'Union européenne ne reconnaît pas ses résultats falsifiés", dit-il dans un communiqué https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/09/24/belarus-declaration-by-the-high-representative-on-behalf-of-the-european-union-on-the-so-called-inauguration-of-aleksandr-lukashenko. "Sur cette base, la pseudo-investiture du 23 septembre 2020 et le nouveau mandat revendiqué par Alexandre Loukachenko n'ont aucune légitimité démocratique", poursuit-il, ajoutant que cette prétendue prestation de serment "est en contradiction directe avec la volonté de larges pans de la population biélorusse". "La position de l'Union européenne est claire: les citoyens biélorusses méritent le droit d'être représentés par ceux qu'ils choisiront librement via de nouvelles élections ouvertes, transparentes et crédibles." Réélu au terme d'une élection considérée comme frauduleuse par l'opposition, Alexandre Loukachenko, au pouvoir depuis 1994, a prêté serment mercredi pour un nouveau mandat à la tête de l'État lors d'une cérémonie d'investiture condamnée par l'opposition, qui est descendue dans la rue. L5N2GK27V (Henri-Pierre André, édité par Blandine Hénault)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.