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L'UNICEF et Gavi lancent un appel pour accélérer l'accès au vaccin contre Ebola à Bundibugyo
information fournie par Reuters 24/06/2026 à 15:52

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'UNICEF et Gavi, l'Alliance pour les vaccins, ont annoncé mercredi qu'ils sollicitaient des informations auprès des développeurs et des fabricants de vaccins concernant leurs projets de mise au point d'un vaccin contre la souche Bundibugyo du virus Ebola.

Cette initiative fait suite à l'engagement pris par Gavi de consacrer jusqu'à 40 millions de dollars pour faciliter un accès plus rapide au vaccin, notamment par le biais d'un financement destiné à aider à accroître la production et à garantir la disponibilité des doses si les candidats s'avèrent efficaces.

Voici quelques détails:

* L’UNICEF a indiqué que cet appel permettrait de recueillir des informations sur les calendriers, les plans de production et l’adéquation des candidats-vaccins afin d’aider à hiérarchiser les efforts en matière de vaccination avec ses partenaires , notamment l’Organisation mondiale de la Santé et la Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies (CEPI).

* Il n’existe actuellement aucun vaccin homologué contre la souche Bundibugyo, à l’origine des épidémies en cours en République démocratique du Congo et en Ouganda.

* Ces épidémies ont fait plus de 1 000 cas et plus de 250 décès à ce jour, ce qui souligne l’urgence de mettre au point des vaccins efficaces.

* Gavi a déclaré que cette initiative soutiendrait la préparation à la fabrication, les procédures réglementaires et l’accès précoce à des doses expérimentales à usage d’urgence, la priorité étant donnée aux propositions impliquant une production en Afrique.

* Gavi s’est engagée à verser un total de 50 millions de dollars par le biais de son Fonds de première intervention afin de soutenir la riposte à ces épidémies.

* Ce montant comprend jusqu’à 10 millions de dollars destinés à préserver la vaccination systématique, à protéger les professionnels de santé et à soutenir les efforts de riposte, ainsi que 40 millions de dollars affectés à l’accélération de l’accès aux vaccins.

* Les États-Unis prévoient d’octroyer un financement de 50 millions de dollars à la CEPI pour développer des contre-mesures médicales contre cette souche rare d’Ebola, a déclaré le Département d’État au début du mois.

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