L'UNHCR réalise avec succès un pilote de surveillance de l'eau dans les camps

de réfugiés grâce aux stations LoRaWAN® de Kerlink.

Thorigné-Fouillard, France - 24 février 2020, 8h00 - Kerlink (AKLK - FR0013156007), spécialiste des solutions

dédiées à l'Internet des Objets (IoT), annonce aujourd'hui le succès d'un projet pilote lancé par le Haut-

Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (UNHCR) pour la surveillance de réservoirs d'eau potable

en Ouganda et en Irak, basé sur la Wirnet(TM) Station, station LoRaWAN® de Kerlink.

L'UNHCR, l'agence des Nations Unies pour les réfugiés, est chargé de fournir de l'eau à des millions de

personnes dans le monde, avec une logistique souvent complexe. En Ouganda, sur le site d'Arua Field, où le

premier pilote a été déployé, 470 000 réfugiés bénéficient de distribution d'eau quotidiennement. Le succès

de ce premier développement est rendu possible grâce à des capteurs LoRaWAN®. Il va permettre à court

terme le déploiement d'une solution similaire sur 8 sites supplémentaires en Afrique et Asie, avec de nouvelles

applications.