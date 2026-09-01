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L'Ukrainien Fedorov affirme que le directeur général de Palantir sera le premier investisseur majeur de la nouvelle entreprise de défense
information fournie par Reuters 01/09/2026 à 18:57
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

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Alex Karp, directeur général de Palantir, deviendra le premier investisseur majeur d’une nouvelle entreprise spécialisée dans les technologies de défense, lancée par Mykhailo Fedorov, l’ancien ministre ukrainien de la Défense, grand connaisseur des technologies, qui a été démis de ses fonctions en juillet.

“La nouvelle entreprise s'appuiera sur l'expérience de M. Fedorov en matière de guerre technologique moderne, avec pour mission principale de renforcer l'Ukraine et de développer des technologies de défense susceptibles de contribuer à bâtir un avenir plus sûr pour le monde entier”, a indiqué mardi un communiqué de presse de l'équipe de M. Fedorov.

La destitution de M. Fedorov, défenseur de longue date de la guerre par drones et de l’intelligence artificielle, a déclenché des manifestations qui se sont ensuite apaisées après qu’il eut publiquement appelé à la tenue d’élections en temps de guerre, une question qui divise les Ukrainiens.

Depuis qu’il a quitté ses fonctions, M. Fedorov a déclaré qu’il prévoyait de lancer plusieurs projets, notamment un fonds d’investissement dans le domaine de la défense et un groupe de réflexion.

“Vous et vos collègues lancez une entreprise qui, je pense, marquera l’histoire mondiale”, a déclaré M. Karp à M. Fedorov dans une vidéo publiée sur la chaîne Telegram de l’ancien ministre.

M. Karp a précisé que lui et M. Fedorov avaient travaillé ensemble pendant “cinq ans”. Palantir a fourni des logiciels à l’Ukraine pour soutenir son effort de guerre contre la Russie et les opérations gouvernementales.

Le communiqué précise que les deux hommes se sont rencontrés lundi dans les locaux de Palantir à Washington, D.C.

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