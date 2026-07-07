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L'Ukraine va choisir des modèles d'IA fonctionnant sans contrôle de la part des fournisseurs, selon un responsable
information fournie par Reuters 07/07/2026 à 17:50

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* La décision américaine de restreindre l'accès aux modèles d'Anthropic a renforcé la volonté de Kyiv d'exercer un contrôle local

* Roman Kyslyi a déclaré que la nationalité du fournisseur n’avait aucune importance si un déploiement local était possible

* Dans de nombreux tests, les modèles ouverts ont affiché des performances comparables à celles des alternatives fermées

* L’accès à distance pourrait limiter l’utilisation des systèmes phares d’Anthropic et d’OpenAI

par Leo Marchandon et Gianluca Lo Nostro

L’Ukraine privilégiera les systèmes d’IA qu’elle peut faire fonctionner sur ses propres serveurs, a déclaré mardi un haut responsable ministériel, alors que Kyiv, en temps de guerre, cherche à éviter que les outils numériques destinés aux services publics, aux entreprises et à l’armée ne dépendent de systèmes à distance que les fournisseurs peuvent restreindre ou désactiver.

Cette approche privilégie les modèles auto-hébergés, ou "sur site", que l’Ukraine peut déployer sur sa propre infrastructure, tout en limitant les solutions qui, de par leur conception, restent sous le contrôle du fournisseur — une catégorie qui inclut les principaux modèles d’Anthropic et d’OpenAI.

Cette politique a été renforcée après que le gouvernement américain a ordonné à Anthropic de restreindre l’accès à des modèles puissants, faisant écho à un sentiment plus général en Europe , a déclaré à Reuters Roman Kyslyi, directeur de l’IA au ministère ukrainien de la Transformation numérique.

"Cela confirme que la souveraineté en matière d’IA n’est pas seulement un argument défensif, c’est une nécessité", a-t-il déclaré.

Reuters a rapporté mardi que les autorités chinoises envisageaient d’imposer des restrictions sur les principaux modèles d’IA, qui dominent actuellement le marché de l’open source.

Roman Kyslyi a précisé que le critère déterminant n’était pas l’origine du modèle. "Si le fournisseur nous permet de l’exploiter sur notre infrastructure sur site, il n’y a aucune restriction."

"Le modèle est essentiellement un produit de base", a déclaré Roman Kyslyi, ajoutant que l’Ukraine collaborerait avec tout fournisseur dont la technologie pourrait être déployée sous contrôle ukrainien.

Actuellement, l’assistant IA ukrainien intégré à l’application gouvernementale Diia fonctionne sur Gemini, le service exclusivement distant de Google GOOGL.O , accessible via des serveurs situés au sein de l’Union européenne. Roman Kyslyi a précisé que Google fournissait des jetons gratuits pour ce service, ce qui n’entraîne donc aucune dépense budgétaire.

Néanmoins, l’Ukraine supprime les données personnelles avant d’envoyer des requêtes à Gemini car elle "ne contrôle pas ces modèles", a-t-il expliqué, qualifiant Gemini de solution "provisoire".

L’Ukraine développe également son propre modèle en collaboration avec Kyivstar KYIV.O , basé sur Gemma de Google, sa variante open source, dont la sortie est prévue à l’automne et qui est destiné à être utilisé par l’ensemble des services publics, des entreprises privées et l’armée.

Roman Kyslyi a indiqué que le ministère avait comparé plusieurs options open source avant de choisir Gemma, notamment les modèles Mistral et le GPT-OSS d’OpenAI. Gemma et Mistral ont obtenu des résultats équivalents à ceux des alternatives fonctionnant uniquement à distance lors de nombreux tests de performance, a-t-il précisé.

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