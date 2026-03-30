L'Ukraine s'excuse auprès de la Finlande après la chute d'un drone avec charge

Un drone ukrainien qui s'est écrasé dimanche dans le sud-est de la Finlande transportait une charge, a déclaré lundi la police finlandaise après une première évaluation de la situation, ajoutant que l'incident n'avait fait ni blessés ni dégâts.

L'Ukraine a dit avoir présenté ses excuses au sujet de ce drone, lancé dans le cadre de son conflit avec la Russie, ajoutant qu'il avait très probablement dévié de sa cible en raison de brouillages électroniques provenant de Moscou.

La Finlande avait signalé dimanche une violation présumée de son espace aérien par des drones dans le sud-est du pays, le Premier ministre disant alors déjà que ceci était probablement lié aux attaques lancées par l'Ukraine contre la Russie.

Les pays voisins, l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie, ont pour leur part déclaré la semaine passée que plusieurs drones ukrainiens s'étaient écrasés sur leur territoire après s'être égarés lors d'attaques contre des installations russes d'exportation de pétrole situées sur la côte de la mer Baltique.

C'est la première fois que la guerre entre l'Ukraine et la Russie déborde sur le sol finlandais.

L'Ukraine a intensifié ses assauts contre les raffineries de pétrole et les voies d'exportation russes ces dernières semaines afin d'affaiblir l'économie de guerre de Moscou, alors que les pourparlers de paix, menés sous l'égide de Washington, sont au point mort.

L'Ukraine a frappé ce mois-ci les trois principaux ports pétroliers de l'ouest de la Russie : Novorossiïsk, sur la mer Noire, ainsi que Primorsk et Oust-Louga, sur la mer Baltique, à proximité de la Finlande.

(Reportage Anne Kauranen à Helsinki et Pavel Polityuk and Yuliia Dysa à Kyiv, version française Benoit Van Overstraeten)