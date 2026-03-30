 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'Ukraine s'excuse auprès de la Finlande après la chute d'un drone avec charge
information fournie par Reuters 30/03/2026 à 18:09

Un drone ukrainien qui s'est écrasé dimanche dans le sud-est de la Finlande transportait une charge, a déclaré lundi la police finlandaise après une première évaluation de la situation, ajoutant que l'incident n'avait fait ni blessés ni dégâts.

L'Ukraine a dit avoir présenté ses excuses au sujet de ce drone, lancé dans le cadre de son conflit avec la Russie, ajoutant qu'il avait très probablement dévié de sa cible en raison de brouillages électroniques provenant de Moscou.

La Finlande avait signalé dimanche une violation présumée de son espace aérien par des drones dans le sud-est du pays, le Premier ministre disant alors déjà que ceci était probablement lié aux attaques lancées par l'Ukraine contre la Russie.

Les pays voisins, l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie, ont pour leur part déclaré la semaine passée que plusieurs drones ukrainiens s'étaient écrasés sur leur territoire après s'être égarés lors d'attaques contre des installations russes d'exportation de pétrole situées sur la côte de la mer Baltique.

C'est la première fois que la guerre entre l'Ukraine et la Russie déborde sur le sol finlandais.

L'Ukraine a intensifié ses assauts contre les raffineries de pétrole et les voies d'exportation russes ces dernières semaines afin d'affaiblir l'économie de guerre de Moscou, alors que les pourparlers de paix, menés sous l'égide de Washington, sont au point mort.

L'Ukraine a frappé ce mois-ci les trois principaux ports pétroliers de l'ouest de la Russie : Novorossiïsk, sur la mer Noire, ainsi que Primorsk et Oust-Louga, sur la mer Baltique, à proximité de la Finlande.

(Reportage Anne Kauranen à Helsinki et Pavel Polityuk and Yuliia Dysa à Kyiv, version française Benoit Van Overstraeten)

Guerre en Ukraine

Valeurs associées

Gaz naturel
3,03 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
112,06 USD Ice Europ +5,77%
Pétrole WTI
103,01 USD Ice Europ +2,50%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Jerome Powell, le 18 mars 2026, à Washington DC ( AFP / BRENDAN SMIALOWSKI )
    Pour Jerome Powell, la Fed ne dispose pas d'outils pour faire face à un choc énergétique
    information fournie par Boursorama avec Media Services 30.03.2026 19:02 

    Le président de l'institution a rappelé le rôle de la Réserve américaine, qui s'inscrit dans le temps long. La Réserve fédérale américaine (Fed) ne dispose pas d'outils ayant "des effets sensibles à court terme" dans une situation de choc énergétique, a relevé ... Lire la suite

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    La Bourse de Paris termine en hausse, tirée par TotalEnergies et Engie
    information fournie par AFP 30.03.2026 18:58 

    La Bourse de Paris a clôturé en hausse lundi, portée par la bonne tenue des valeurs énergétiques dans un contexte toujours très incertain et ballotée par les propos contradictoires du président américain Donald Trump. L'indice du CAC 40 a progressé de 70,50 points ... Lire la suite

  • Panaches de fumée au-dessus de la banlieue sud de Beyrouth après des frappes israéliennes, le 30 mars 2026 ( AFP / ibrahim AMRO )
    Guerre au Moyen-Orient : les derniers développements
    information fournie par AFP 30.03.2026 18:54 

    Voici les derniers événements en lien avec la guerre au Moyen-Orient, lundi, au 31e jour après le déclenchement du conflit : . Liban: la Finul annonce la mort de deux Casques bleus dans le sud La Force intérimaire des Nations Unies au Liban (Finul) a annoncé la ... Lire la suite

  • L'Assemblée nationale lors d'une session de questions au gouvernment, à Paris le 13 on novembre 2024 ( AFP / Ludovic MARIN )
    Le "groupe de dej", quand politiques et journalistes se mettent à table
    information fournie par AFP 30.03.2026 18:51 

    Lorsqu'un journaliste rejoint pour la première fois un service politique, le même conseil est souvent partagé par ses collègues: "Surtout, trouve-toi vite un bon groupe de déj". "Un groupe de quoi ?" Un groupe de déjeuner. Un cercle de journalistes qui se retrouvent ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank