L'Ukraine revendique une attaque contre un gisement pétrolier russe en Caspienne
information fournie par Reuters 20/12/2025 à 09:31

L'Ukraine a déclaré samedi avoir frappé à l'aide de drones un gisement pétrolier russe en mer Caspienne.

Il s'agit de la première attaque officiellement revendiquée par l'armée ukrainienne contre les infrastructures pétrolières russes en Caspienne, visées par une série de frappes ces dernières semaines.

Une plateforme de forage du gisement Filanovski a été endommagée au cours de cette attaque, menée vendredi selon l'état-major ukrainien. Ce gisement exploité par Lukoil

LKOH.MM a déjà été visé à au moins deux reprises par des drones depuis le début du mois de décembre.

Un navire patrouilleur a aussi été pris pour cible lors de cette attaque et les dégâts sont en cours d'évaluation, a dit l'état-major ukrainien.

Lukoil ne s'est pas exprimé dans l'immédiat.

L'Ukraine attaque les infrastructures pétrolières russes pour tenter de tarir les ressources permettant de financer l'effort de guerre de la Russie.

(Yuliia Dysa, version française Bertrand Boucey)

Guerre en Ukraine

