L'Ukraine prévoit de développer ses capacités de calcul en IA sur son territoire avec Kyivstar

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Kyivstar a signé un protocole d'accord concernant un centre de données dédié à l'IA avec le ministère ukrainien de l'Économie lors de la Conférence sur la relance de l’Ukraine

* La guerre a poussé l'Ukraine à transférer ses données vers des centres européens à la suite des frappes russes, a déclaré Microsoft

* “L'armée est actuellement le principal utilisateur de l'IA en Ukraine”, a déclaré Oleksandr Komarov, directeur général de Kyivstar

par Gianluca Lo Nostro et Leo Marchandon

L’Ukraine prévoit de développer ses capacités informatiques nationales en matière d’intelligence artificielle avec Kyivstar KYIV.O , a annoncé vendredi l’entreprise, alors que le pays s’efforce de renforcer ses infrastructures critiques en temps de guerre.

Kyivstar a indiqué avoir signé un protocole d’accord avec le ministère de l’Économie lors de la Conférence sur la reconstruction de l’Ukraine à Gdańsk, tandis que sa société mère VEON VEON.O apporterait un soutien financier pour une première phase qui, selon le directeur général de Kyivstar, Oleksandr Komarov, pourrait nécessiter au moins 3 à 5 mégawatts de capacité et des dizaines de millions de dollars.

“Le plus grand consommateur d’IA ukrainienne à l’heure actuelle est l’armée,” a déclaré Komarov à Reuters. “On ne peut pas faire tourner des systèmes informatiques militaires à l’étranger. C’est une question de sécurité nationale.”

Ce projet s’inscrit dans le cadre d’une initiative européenne plus large visant à réduire la dépendance vis-à-vis des infrastructures technologiques étrangères , une préoccupation qui s’est faite plus pressante en Ukraine après que l’invasion russe a contraint le pays à dépendre fortement des fournisseurs occidentaux.

Cette évolution a également modifié le lieu de stockage des données ukrainiennes.

Jeff Bullwinkel, vice-président de Microsoft pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique, a déclaré lors de la conférence que les données ukrainiennes avaient été transférées vers des centres de données situés à travers l’Europe après l’invasion afin de les protéger des frappes russes, soulignant ainsi à quel point la guerre avait remodelé les systèmes numériques du pays.

Komarov a indiqué que la demande actuelle de l’Ukraine en matière de calcul pour l’intelligence artificielle restait limitée mais revêtait une importance stratégique, ajoutant que Kyivstar pourrait contribuer à fournir des services aux entreprises locales qui sont peut-être trop petites pour attirer directement les fournisseurs mondiaux de cloud.

Lors de ce même événement, Patrycja Sokalska-Pomacho, directrice du développement commercial de Nvidia pour l’Europe centrale et orientale, a déclaré que l’Ukraine ne disposait pas de l’infrastructure informatique nécessaire pour conserver sur son territoire la valeur de ses données opérationnelles, culturelles et linguistiques.

Reuters avait rapporté en décembre que l’Ukraine et Kyivstar développaient un modèle d’intelligence artificielle à l’aide de Gemma, le logiciel open source de Google (filiale d’Alphabet), dans le cadre d’un effort plus large visant à soutenir les opérations militaires et civiles alors que la demande en matière de traitement local sécurisé ne cesse de croître.