L'Ukraine frappe une station de pompage de pétrole russe liée à l'oléoduc Droujba

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Des drones ukrainiens ont frappé dans la nuit de lundi à mardi une station de pompage et de distribution de pétrole dans la région russe de Samara, a déclaré mardi un responsable du service de sécurité ukrainien (SBU).

L'attaque visait l'installation située dans le village de Prosvet, a précisé ce responsable. Elle a provoqué un incendie et, selon de premières informations, endommagé cinq réservoirs contenant du pétrole brut, d'une capacité de 20.000 mètres cubes chacun, a déclaré le responsable du SBU.

Reuters n'a pas pu vérifier cette information de manière indépendante.

Le gouverneur de la région de Samara a déclaré que l'Ukraine avait tenté de frapper une installation industrielle, sans préciser son nom, et a signalé la chute de drones sur plusieurs sites.

La station de distribution visée selon le SBU fait partie de la chaîne d'approvisionnement de l'oléoduc Droujba, dont les approvisionnements ont été interrompus depuis une attaque fin janvier qui l'a gravement endommagé.

Kyiv a mis en cause une attaque de drone russe et dit s'atteler à le réparer au plus vite alors que la Hongrie et la Slovaquie attendent la reprise du transit du pétrole russe via cet oléoduc qui traverse également l'Ukraine.

Le président ukrainien Volodimir Zelensky a déclaré mardi que l'oléoduc était prêt à reprendre ses activités.

(Rédigé par Tom Balmforth, Anna Pruchnicka et Yuliia Dysa ; version française Blandine Hénault)