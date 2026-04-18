L'Ukraine frappe un port de la Baltique et des sites industriels russes

Des drones ukrainiens ont attaqué dans la nuit de vendredi à samedi deux villes industrielles situées sur les rives de la Volga, ainsi qu'un port de la mer Baltique qui exporte des produits pétroliers, ont déclaré les gouverneurs des régions concernées.

Dans la région de Léningrad, autour de Saint-Pétersbourg, le gouverneur Alexandre Drozdenko a déclaré qu'un incendie qui s'était déclaré dans le port de Vyssotsk, qui abrite un terminal d'exportation d'hydrocarbures exploité par Lukoil LKOH.MM , avait été maîtrisé.

Le gouverneur de la région de Samara, Viatcheslav Fedoristchev, a confirmé pour sa part que des sites industriels avaient été attaqués dans les villes de Syzran et Novokouïbychevsk, situées à environ 1.800 km au sud-est de Vyssotsk.

Il n'a pas précisé la nature des sites visés, mais les deux villes abritent des raffineries de pétrole qui ont été frappées à plusieurs reprises depuis le début de la guerre en Ukraine.

(Rédigé par Felix Light ; version française Tangi Salaün)