L'Ukraine frappe un port de la Baltique et des raffineries russes

(Actualisé avec confirmation ukrainienne)

Des drones ukrainiens ont attaqué dans la nuit de vendredi à samedi deux villes industrielles situées sur les rives de la Volga, ainsi qu'un port de la mer Baltique qui exporte des produits pétroliers, ont déclaré les gouverneurs des régions concernées et l'armée ukrainienne.

Dans la région de Léningrad, autour de Saint-Pétersbourg, le gouverneur Alexandre Drozdenko a déclaré qu'un incendie qui s'était déclaré dans le port de Vyssotsk, qui abrite un terminal d'exportation d'hydrocarbures exploité par Lukoil LKOH.MM , avait été maîtrisé.

Le gouverneur de la région de Samara, Viatcheslav Fedoristchev, a confirmé pour sa part que des sites industriels avaient été attaqués dans les villes de Syzran et Novokouïbychevsk, situées à environ 1.800 km au sud-est de Vyssotsk.

Il n'a pas précisé la nature des sites visés, mais le commandant des dronistes ukrainiens, Robert Brovdi, a précisé sur l'application de messagerie Telegram que ses forces avaient de nouveau attaqué deux raffineries de pétrole qui ont déjà été frappées à plusieurs reprises depuis le début de la guerre.

(Rédigé par Felix Light, avec Yuliia Dysa à Kyiv ; version française Tangi Salaün)