L'Ukraine frappe un deuxième site technologique majeur, élargissant ainsi l'éventail de ses cibles en Russie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* La grève de vendredi a partiellement paralysé le centre de données de Kaluga, selon l'entreprise

* L'attaque de jeudi a paralysé le hub de Sasovo, qui abrite deux supercalculateurs d'IA

* De nombreuses entreprises dépendent de Yandex pour le cloud computing

* Le propriétaire d'une application de rencontres indique que les utilisateurs ne peuvent plus y accéder et craint la perte des données de sauvegarde

(Modifications dans l'ensemble du texte, ajout d'un commentaire du propriétaire de l'application de rencontres dont les utilisateurs ont perdu l'accès, paragraphes 6 à 9)

par Mark Trevelyan et Gleb Stolyarov

Vendredi, l’Ukraine a frappé et partiellement mis hors service un important centre de données exploité par la société technologique russe Yandex, lors d’une deuxième action de ce type en deux jours consécutifs, élargissant ainsi la portée de ses attaques sur le territoire russe après que Moscou eut frappé des centres de données en Ukraine .

Yandex, qui joue un rôle majeur dans le développement de l’IA en Russie et est parfois surnommé le “Google russe”, a déclaré que son centre de données situé dans la région de Kaluga, au sud-ouest de Moscou, avait été touché par des drones ukrainiens et partiellement mis hors service.

Le fabricant d’armes ukrainien Firepoint a déclaré que Kyiv avait utilisé ses drones d’attaque à sens unique FP-1 pour mener cette frappe contre ce qu’il a qualifié de “plus grand centre de données de Yandex”, précisant que plusieurs de ses modules avaient été complètement mis hors service.

La veille, une attaque ukrainienne avait paralysé le centre de données de Yandex à Sasovo , au sud-est de Moscou, où sont hébergés deux des trois supercalculateurs utilisés pour développer le modèle d’IA de l’entreprise.

Yandex a déclaré qu’il faisait face à un défi de taille pour maintenir ses services, utilisés quotidiennement par des millions de Russes pour la navigation, la musique, les films, les commandes de repas et d’autres tâches. L’entreprise fournit également des services de cloud computing dont dépendent de nombreuses entreprises.

CHUTE DU COURS DE L'ACTION YANDEX À LA BOURSE RUSSE

Alexander Savitsky, qui dirige une start-up proposant une application de rencontres appelée Pulse et comptant 8 000 utilisateurs, a déclaré à Reuters qu’aucun d’entre eux n’avait pu y accéder depuis jeudi.

Il a expliqué que l’entreprise ne parvenait pas à accéder à sa base de données de sauvegarde hébergée sur Yandex Cloud et recevait un message d’“erreur interne” lorsqu’elle tentait de la restaurer ailleurs.

“Nous n’avons aucune confirmation d’une perte effective de données, mais la situation est grave: ce projet représente trois ans de travail,” a déclaré M. Savitsky.

“Le principal risque est de perdre des utilisateurs et leur confiance: les gens ne peuvent pas utiliser l’application, et il est impossible de savoir combien d’entre eux reviendront une fois le service rétabli.”

Yandex a indiqué avoir conclu un accord avec d’autres fournisseurs de services cloud afin de permettre à ses clients de transférer rapidement leurs données et leurs services. Son action a chuté de plus de 4 % à la Bourse de Moscou.

“Les risques concernent non seulement l’indisponibilité temporaire potentielle des services Yandex et la perte de chiffre d’affaires dans certains segments, mais aussi la vaste base de clients B2B de l’entreprise,” a déclaré Maryana Lazaricheva, responsable de la recherche actions chez T-Investments.

Elle a ajouté que l’entreprise pourrait redistribuer une partie de la charge vers ses autres centres de données. “Toutefois, si la série d’attaques se poursuit, cette possibilité disparaîtra, ce qui pourrait entraîner des conséquences encore plus graves.”

LES DEUX CAMPS ÉLARGISSENT LEUR ÉVENTAIL DE CIBLES ÉCONOMIQUES

Engagées dans une guerre d’usure meurtrière après plus de quatre ans de combats, la Russie et l’Ukraine ont toutes deux intensifié cette année leurs attaques de drones contre des infrastructures, qu’il s’agisse d’installations énergétiques, de raffineries, de ports, de navires transportant du pétrole et des céréales, d’entrepôts de commerce en ligne ou, plus récemment, de centres de données.

L’ampleur totale des perturbations causées par ces attaques n’était pas immédiatement claire, bien que des messages soient apparus sur au moins une application Yandex pour avertir d’éventuels problèmes de fonctionnement.

Yandex a déclaré travailler sans relâche pour tenter de rétablir les services qui avaient été interrompus.

“C'est actuellement notre tâche la plus importante, mais malheureusement, ce n'est pas une mince affaire,” a-t-elle déclaré.

Au cours du mois dernier, la Russie a frappé des centres de données et des infrastructures de télécommunications ukrainiens, notamment des cibles situées dans le centre de Kyiv.

“Nous ripostons toujours de manière symétrique,” a déclaré jeudi le président ukrainien Volodimir Zelensky . Il a confirmé vendredi que ses drones avaient frappé le centre de données de Kaluga dans le cadre de ce qu’il a qualifié de “riposte symétrique”.

Le gouverneur régional a indiqué que neuf personnes avaient été blessées lors des attaques ukrainiennes, dont cinq étaient soignées à l’hôpital.

LE SPARTAK DE MOSCOU PARMI LES SITES WEB FAISANT ÉTAT DE DIFFICULTÉS

L’Ukraine avait déjà pris pour cible les entrepôts de certaines entreprises qu’elle juge essentielles à l’économie russe, notamment des dizaines de sites exploités par les géants du commerce en ligne Wildberries et Ozon. La Russie a riposté en frappant leurs équivalents ukrainiens.

Yandex exploite cinq centres de données, dont deux ont déjà été touchés. L’entreprise avait indiqué en 2021 que le centre de données de Sasovo, frappé jeudi, hébergeait deux de ses trois supercalculateurs équipés de puces Nvidia A100, qu’elle utilise pour entraîner son grand modèle d’IA YandexGPT. Yandex n’a pas souhaité préciser si ces supercalculateurs avaient été affectés par l’attaque.

De nombreux services en ligne en Russie ont signalé des problèmes techniques jeudi, notamment l’agrégateur immobilier Cian, un portail littéraire appelé Litmarket, ainsi que les sites web des Chemins de fer russes et du club de football professionnel du Spartak de Moscou.

Les attaques russes contre des centres de données ukrainiens ont contraint certains d’entre eux à suspendre leurs activités, tandis que 100.000 foyers ont subi des coupures temporaires d’Internet à la suite d’une de ces attaques. Le ministre ukrainien du Numérique a déclaré à Reuters le mois dernier que le pays réagissait en transférant ses infrastructures numériques sous terre.