L'Ukraine frappe la raffinerie de Moscou, la Russie tire des missiles contre Kyiv

(Actualisé avec frappe sur la raffinerie de Moscou, contexte)

L'Ukraine a frappé jeudi la raffinerie de Moscou pour la deuxième fois en une semaine après que la Russie a tiré des missiles contre Kyiv, la capitale ukrainienne, un échange de tirs qui intervient au lendemain d'un sommet du G7 marqué par de possibles avancées diplomatiques vers une résolution du conflit.

Selon le ministère de la Défense russe, 555 drones ukrainiens ont été abattus à travers le pays. Le maire de Moscou, Sergueï Sobianine, a précisé que 180 d'entre eux avaient été abattus autour de la capitale russe.

"Plusieurs drones ont réussi à atteindre la raffinerie de pétrole de Moscou", a-t-il déclaré, ajoutant qu'un centre commercial avait également subi des dégâts mineurs.

Depuis le début de l'année, l'Ukraine a intensifié ses frappes à longue portée contre la Russie - troisième producteur mondial de pétrole - et les installations pétrolières de Moscou, provoquant des pénuries de carburant notamment en Crimée.

Réunis à Évian-les-Bains, dans les Alpes françaises, pour un sommet de trois jours de lundi à mercredi, les dirigeants du G7, y compris le président américain Donald Trump, ont pris acte de la position difficile dans laquelle se trouve la Russie sur le théâtre des opérations après plus de quatre années du guerre.

Le président ukrainien Volodimir Zelensky, qui a été invité au G7, a désormais bon espoir de convaincre le locataire de la Maison blanche que les succès de Kyiv sur le terrain empêchent la Russie de dicter ses conditions pour parvenir à un accord de paix.

"L'une des questions les plus fréquemment posées par les Moscovites ce matin est : 'Que se passe-t-il ?' Je peux y répondre. Votre pays a déclenché une guerre d'agression contre le nôtre. Depuis des années, il tue notre peuple. Maintenant que vous savez ce qui se passe, demandez à Vladimir Poutine quand il compte y mettre fin", écrit le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Andrii Sybiha, sur le réseau social X.

UNE RÉPONSE AUX FRAPPES RUSSES

Volodimir Zelensky a estimé que les dernières frappes ukrainiennes étaient une "juste réponse aux frappes russes sur nos villes et nos communautés".

Les nouvelles frappes de la Russie sur Kyiv, lancées dans la nuit de mercredi à jeudi, interviennent trois jours après des attaques qui ont fait au moins 10 morts en Ukraine et provoqué dans la capitale un incendie au sein de la laure de Petchersk, monastère orthodoxe classé au patrimoine mondial de l'Unesco.

Par ailleurs, les autorités de la ville de Soumy, dans le nord-est de l'Ukraine, ont annoncé qu'une personne avait été tuée dans une attaque de drones.

Ailleurs en Russie, les autorités ont dit qu'une frappe de drone ukrainien avait tué un homme dans sa voiture dans la région frontalière de Belgorod, et qu'une autre attaque de drone ukrainien avait fait un mort et provoqué un incendie dans deux établissements commerciaux dans la région de Rostov, dans le sud du pays.

(Jekaterīna Golubkova et Ron Popeski; version française Camille Raynaud et Benoit Van Overstraeten)