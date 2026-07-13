L'Ukraine et ses alliés mettent en place une coalition pour faire face à la menace des missiles balistiques russes

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* Kyiv fait face à des pénuries alors que la Russie intensifie ses frappes

* La coalition va évaluer les livraisons de missiles Patriot américains et les options européennes

* Exercices militaires hors du territoire ukrainien pour une force multinationale

(Ajout de Macron, Merz et Zelenskiy) par John Irish et Dominique Vidalon

L'Ukraine et ses principaux alliés occidentaux ont annoncé lundi la création d'une coalition de défense aérienne qui inclurait le développement conjoint d'un nouveau système antimissile balistique, destiné à offrir une solution alternative et moins coûteuse au système américain Patriot.

Alors que l’Ukraine est de plus en plus exposée aux missiles balistiques russes, les dirigeants se sont réunis à Paris pour un sommet, où dix pays, ainsi qu’une douzaine d’entreprises du secteur de la défense, se sont retrouvés pour faire avancer ce qu’ils ont appelé la « Coalition intégrée de défense antimissile balistique ».

« Nous estimons que la protection de l’Europe nécessite une solution globale reposant sur une architecture intégrée de défense antimissile afin de dissuader et de neutraliser les futures menaces de missiles », ont déclaré dans un communiqué les dirigeants du Danemark, de la France, de l’Allemagne, de l’Italie, des Pays-Bas, de la Norvège, de l’Espagne, de la Suède, de l’Ukraine et du Royaume-Uni.

«Elle viendra compléter les systèmes existants de défense antimissile balistique, y compris les solutions européennes souveraines déjà acquises ou devant l’être par les pays participants.»

LA RUSSIE A INTENSIFIÉ SES FRAPPES SUR KYIV

L’Ukraine est confrontée à une grave pénurie de munitions pour ses systèmes et s’est révélée largement incapable, au cours du mois dernier, d’abattre des missiles balistiques, qui se déplacent à une vitesse plusieurs fois supérieure à celle du son.

Elle a supplié ses alliés de lui fournir davantage de matériel et a également poussé l’Europe à collaborer avec elle sur son propre système de défense aérienne antibalistique.

Alors que les frappes russes se sont multipliées, Kyiv a intensifié ses attaques de drones à l’intérieur de la Russie, ciblant des installations pétrolières et des sites de production d’armes, ce qui lui a permis de renverser le cours des opérations sur le champ de bataille dans le cadre de la guerre .

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy s’est joint à quelque 25 dirigeants pour un sommet élargi de la « Coalition des volontaires », dans le cadre d’efforts visant notamment à définir une position commune à présenter à la Russie, ainsi que des garanties de sécurité pour soutenir tout accord de paix éventuel.

Les réunions de lundi interviennent quelques jours après un sommet de l’OTAN qui visait à montrer l’unité transatlantique et le soutien à long terme à l’Ukraine.

La Russie a intensifié ses frappes sur Kyiv et la région environnante ces dernières semaines, faisant des dizaines de morts. Selon des responsables, les attaques russes à l'aide de missiles et de drones menées samedi sur l'ensemble du territoire ukrainien ont fait huit morts et de nombreux blessés.

Moscou affirme ne frapper que des cibles d’intérêt militaire et nie prendre pour cible des civils.

ZELENSKIY ANNONCE LE LANCEMENT D’UN NOUVEAU PROJET COMMUN

Les efforts de la coalition balistique s’articuleront autour du projet Freyja — une initiative ukrainienne visant à mettre au point une alternative au système Patriot, soutenue par l’Europe et moins coûteuse.

« Plus l’Ukraine disposera de moyens pour abattre les missiles balistiques russes, plus il y aura de chances que Poutine vienne s’asseoir à la table des négociations, car son dernier argument dans cette guerre ne tiendra plus la route », a déclaré Zelenskiy après l’annonce de lundi.

« Notre travail sur un système commun – Freyja – ne vise pas à remplacer les systèmes existants. Il s’agit d’un moyen de renforcer notre défense, de créer un bouclier solide sur l’ensemble de l’Europe, et de réaliser tout cela plus rapidement et à moindre coût. »

Il a ajouté par la suite que ce système, qui s'apparenterait à un jeu de Lego réunissant l'expertise de différentes entreprises européennes, pourrait être opérationnel d'ici 12 mois et permettre à toutes les parties prenantes de produire cette arme.

Une douzaine d’entreprises venues de toute l’Europe, dont Eurosam (fabricant du SAMP-T), Leonardo, Thales, Saab ainsi que la société ukrainienne Fire Point, figuraient parmi les participants.

« Cela aidera également nos industries de défense européennes à collaborer encore plus étroitement et à apprendre les unes des autres », a déclaré le chancelier allemand Friedrich Merz.

LA FRANCE ACCORDE DES LICENCES POUR LA PRODUCTION DE MISSILES

La réunion a également porté sur les moyens d’obtenir davantage d’intercepteurs américains Patriot, mais a aussi fait avancer le déploiement du système de défense aérienne franco-italien SAMP-T.

S'exprimant aux côtés de Zelenskiy, le président français Emmanuel Macron a indiqué que l'Ukraine avait commandé la livraison de la nouvelle génération de SAMP-T, qui ferait suite aux livraisons de l'ancienne version et d'un lot de missiles.

Dans le même temps, la France autorisait également l’Ukraine à produire le missile intercepteur de ce système, qu’elle utilise déjà, ainsi que des bombes à guidage de précision et le missile de croisière à longue portée SCALP, une décision marquant la première fois que Paris accordait des licences de production à l’Ukraine.

L’Ukraine devrait également recevoir seize avions de combat Rafale d’ici 2028-2029, a précisé M. Macron.

La coalition a également annoncé des exercices militaires conjoints dans les pays limitrophes de l’Ukraine, dans le but de concrétiser davantage le concept d’une future force multinationale en Ukraine (MNFU), a déclaré M. Macron.